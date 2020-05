(AGENPARL) – lun 11 maggio 2020 FASE 2: MULE’ (FI), ISTAT CERTIFICA DISASTRO ECONOMICO, GOVERNO ATTENDISTA E INCAPACE

“Il disastro economico ampiamente previsto e raccontato oggi dall’Istat delinea i confini di un Paese che arranca e stenta a ripartire per le colpe oggettive di un governo attendista e incapace. Si scrive “crollo della produzione industriale senza precedenti” (meno 29,3% il tendenziale che arriva al -50/-60% per alcuni specifici comparti come moda e auto), si legge “rischio di chiusura per oltre 270.000 imprese” come riferito poco fa da Confcommercio. Un’ecatombe economica che pretende risposte immediate e certe, purtroppo nelle miriadi di bozze circolate del ‘decreto rilancio’ non vi è la ben che minima visione per la ripartenza economica del Paese: su misure di contorno ma essenziali, come ad esempio ecobonus e sismabonus si leggono due semplici parole “da definire”, quindi niente coperture e totale confusione. Su misure di sistema per il rilancio dell’economia (liquidità alle imprese, Cassa integrazione, ruolo in Europa, sostegno ai settori in crisi) è una lite continua. Quasi 800 pagine di non risposte, il tempo che scorre e gli imprenditori che si suicidano. Se questo è il Paese che vogliono, ma anche no. Vi inchiodiamo alle vostre responsabilità punto per punto”. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

