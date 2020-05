(AGENPARL) – ven 08 maggio 2020 FASE 2: MULE’ (FI), DA GOVERNO ENCICLOPEDIA DEGLI ERRORI INVECE DI FAR RIPARTIRE PAESE

“Dal governo abbiamo avuto non un libro ma un’enciclopedia degli errori. Migliaia di esercenti, commercianti, categorie come parrucchieri, barbieri ed estetiste sono in attesa di conoscere direttive certe sulla riapertura delle loro attività e nel frattempo non ricevono la Cassa integrazione e la liquidità a fondo perduto richiesta per pagare le scadenze fiscali, gli acquisti di materiale sanitario, i debiti pregressi o il cibo per mettere insieme il pranzo con la cena. L’errore madornale del governo è stato proprio quello di stabilire il chi (librerie e negozi per bambini sì, altri esercizi commerciali altrettanto importanti no) e non il come, unica risposta che doveva essere data per far ripartire in sicurezza il Paese”. Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a Mattino 5.

Roma, 8 maggio 2020

—

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this