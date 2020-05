(AGENPARL) – ABRUZZO, lun 04 maggio 2020

Il turismo è un settore decisivo dell’economia italiana che in questo momento è in grave sofferenza, come detto dallo stesso Presidente del Consiglio Conte nel suo discorso di ieri. Va quindi urgentemente sbloccato e aiutato con interventi immediati per la ripartenza. Per questo abbiamo raccolto dalla nostra base associativa, composta da 20 filiere, le proposte per le linee guida e le indicazioni operative per la riapertura delle imprese che abbiamo presentato in un documento alla task force Colao.

Le nostre imprese per poter ripartire hanno bisogno ora più che mai di sburocratizzazione e semplificazione, regole chiare e lineari. Non abbiamo tempo da perdere e non possiamo in alcun modo permetterci di restare ingabbiati da una stratificazione normativa e burocratica, poco chiara e magari non univoca. Riteniamo altresì essenziale una definizione chiara delle responsabilità poste in capo all’imprenditore. Evidenziamo, inoltre, la necessità di distinguere fra i concetti di sanificazione e igienizzazione perchè per molte aziende che sono rimaste chiuse senza alcun caso di infezione al proprio interno crediamo sia più opportuna una pulizia approfondita delle strutture, senza ricorrere ad aziende esterne di sanificazione. Un altro tema rilevante emerso trasversalmente è quello della sostenibilità dei costi dei D.P.I. e delle sanificazione: il settore è già fortemente provato finanziariamente, sarà quindi indispensabile pensare a un sostegno economico da parte dello Stato per sostenere queste spese.

Al seguente link il documento Fase 2: le proposte di Federturismo per la ripartenza delle imprese turistiche.

In allegato anche le proposte di Assobalneari e Federturismo per la gestione delle spiagge estate 2020.

Fonte/Source: https://confindustriachpe.it/turismo-notizie/53-turismo/10985-fase-2-le-proposte-di-federturismo-per-la-ripartenza-delle-imprese-turistiche