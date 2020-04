(AGENPARL) – gio 23 aprile 2020 FASE 2: GELMINI, 60ENNI IN SALUTE TORNITO A LAVORO, MA SU BASE VOLONTARIA

“Il graduale ritorno ad una semi-normalità prevederà, come è ragionevole, il mantenimento di un alto livello di precauzione e anche la necessaria prosecuzione di alcune limitazioni della nostra libertà di movimento. È evidente che non possiamo passare dal lockdown al ‘liberi tutti’: rischieremmo di ripiombare nell’incubo nel giro di poche settimane.

Tutto ciò però andrà contemperato con i valori costituzionali e con un principio di ragionevolezza, e troverei da questo punto di vista sbagliato tracciare una linea netta per età anagrafica. Ad un sessantenne in buona salute – se le condizioni di lavoro si ritengono sicure per i lavoratori di 50 anni, lo sono anche per i sessantenni, altrimenti vuol dire che non lo sono – si può ragionevolmente consentire di tornare al lavoro, magari su base volontaria (senza che un’eventuale assenza, per chi non se la sente, debba incidere sul computo di ferie o permessi).

Diverso è il ragionamento per chi ha un’età più avanzata ed è in pensione, dove si può immaginare che ci sia un allentamento più graduale delle misure di contenimento, ispirato a principi di prudenza e magari ad un consulto preventivo col medico di famiglia. È chiaro che per gli uni come per gli altri il tempo per ritrovarsi a giocare a carte o a bocce, riabbracciare i propri nipoti, riprendere una vita sociale e relazionale normale è purtroppo ancora lontano. Ma lo è per tutti noi”.

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

—

