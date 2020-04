(AGENPARL) – gio 23 aprile 2020 Fase 2; Confesercenti: noi siamo pronti!

“Lo abbiamo dimostrato con le nostre imprese aperte in questo periodo terribile, che

hanno rispettato sicurezza e igiene”

Il presidente Mauro Lassi: “Necessario ripartire anche con modalità differenti rispetto al

passato, Noi pronti a metterci in gioco e, come sempre, pronti a fare la nostra parte”

L’avvicinarsi dell’auspicato inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 vede il

mondo della piccola e media impresa protagonista suo malgrado di una straordinaria

urgenza di ripartire. E tuttavia le PMI saranno chiamate a farlo attraverso nuove stringenti

regole anti-contagio. Per questo, Mauro Lassi, presidente Confesercenti Prato, dichiara

quanto segue:

I miei colleghi, titolari di piccole imprese vorrei definirli “eroi dei nostri giorni”, subito

dopo medici, infermieri e operatori sanitari più in generale. Parlo di tutto quell’universo che

abbraccia farmacisti, salumieri, gestori di botteghe alimentari, tabaccai ed edicolanti, fornai

ecc. Certo è che poi ci sono anche artigiani e lavoratori dipendenti, mai dimenticarlo. Ma i

negozi hanno rappresentato l’unico momento di socialità, breve e a distanza, e l’ultimo

baluardo di normalità di questi giorni difficili che riempiono il cuore di tristezza e paura.

Mentre la stragrande maggioranza dei cittadini ha paura anche nel toccare una maniglia,

loro sono lì al bancone, alla cassa, in un laboratorio,a dare il resto ad un cliente, a riempire

uno scaffale o attenti a far entrare una persona alla volta con guanti sempre pronti e quelle

mascherine che dovrebbero esser loro garantite ma che da settimane non si trovano.

Hanno tenuto il negozio aperto in tutte queste settimane, garantendo consegne a domicilio e

un servizio efficace anche in termini di solidarietà. I piccoli negozi di vicinato hanno fatto

la differenza, con consegne a tutte le ore del giorno; un aiuto per la collettività in un

momento difficile per tutti, anche per loro c’é stato pericolo e rischio, durante la consegna e

durante la vendita in negozio ma lo hanno fatto con responsabilità e coraggio, inventandosi

modalità nuove e assicurando una continuità importante anche nei rapporti personali con i

clienti.

Le nostre attività si stanno preparando alla Fase 2. Stanno procedendo alla sanificazione dei

locali, ad organizzare gli spazi per rispettare le modalità di distanza tra le persone, si stanno

dotando di tutti i prodotti per rispettare le prescrizioni sanitarie in essere e anche quelle

raccomandate o consigliate. Ai consumatori in particolare chiedo di recuperare fiducia nel

commercio, quello dei negozi di vicinato, e dico che se riapriamo è perché siamo certi che

rispetteremo tutte le norme di sicurezza in quanto siamo i primi a voler tutelare la salute

nostra e dei nostri clienti

È evidente che proprio sulle nostre attività, a causa della loro stessa modalità di

funzionamento, sarà concentrata particolare attenzione. Ma, proprio per questo, occorre

prepararsi in tempo con regole certe e senza annunci dell’ultimo minuto come è avvenuto,

purtroppo nelle ultime settimane, creando confusione alle nostre attività.

In questa ultima settimana il mondo politico ed istituzionale si è molto soffermato sulla

riapertura del distretto tessile. Giustissimo pensare alle attività produttive, caratterizzate da

un livello di complessità più alto, ma adottiamo lo stesso approccio anche per commercio e

turismo: bisogna pensarci già da ora.

Se ognuno farà la sua parte, ovvero istituzioni, commercianti e consumatori, ce la possiamo

fare. Se invece anche uno solo di questi attori verrà meno, sarà molto difficile ripartire

Da qualche giorno c’è una positività diversa, alla luce di qualche certezza in più in merito

alla riapertura. Noi siamo pronti, ma aspettiamo date certe e prescrizioni chiare, univoche e

soprattutto realizzabili e sostenibili per poter riaprire tutti e conservare il nostro lavoro e

quello dei nostri collaboratori e dipendenti

In particolare i nostri associati si aspettano tre cose per la Fase 2. Su tutte una tempistica

plausibile delle riaperture, conoscere con un certo anticipo i protocolli organizzativi e

sanitari cui dovranno adeguarsi e una comunicazione integrata e veloce a cittadini e

consumatori circa le singole riaperture, gli orari, le condizioni di assoluta sicurezza degli

spazi pubblici e privati, stimolando il piacere di tornare a vivere le nostre città.

