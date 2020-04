(AGENPARL) – gio 30 aprile 2020 Fase 2: Calabria (FI), serve sostegno a startup innovative

“In queste settimane di lockdown abbiamo toccato con mano l’importanza

della tecnologia e anche i limiti della sua assenza causata da un digital

divide ancora troppo ampio nel territorio nazionale con un gap di

infrastrutture immateriali che rende in alcune zone del paese impossibile

ottemperare ai reali bisogni della società quali didattica online e smart

working.Tuttavia il dl liquidità non tiene conto delle imprese che, come le

startup innovative, non hanno un fatturato perché sono nate nel 2019 o

perché non vendono ma investono in innovazione. Come si pensa di sostenere

queste realtà? Nelle prossime settimane è atteso il nuovo piano del Fondo

Nazionale Innovazione, non è il caso di anticiparne la predisposizione?”.

Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria intervenendo durante

l’audizione in Commissione Affari costituzionali del ministro per

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. “La Gran

Bretagna ha già varato un Piano Marshall di oltre 1 miliardo di sterline

per l’innovazione digitale; l’Agenzia Ice per il commercio estero sta

lavorando a un progetto per una piattaforma che introduca nel settore

fieristico, oggi gravemente colpito, un forte grado di innovazione anche

attraverso le startup innovative, che sono state peraltro coinvolte dall’Ue

nella lotta al Covid-19. Il governo italiano deve sostenerle, così come è

necessario lavorare per trattenere i circa 250mila giovani cervelli

rientrati in Italia per l’emergenza Covid” ha concluso.

