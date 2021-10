(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 FASCISMO. BONAFONI (CIVICA ZINGARETTI): DOMANI IN PIAZZA SAN GIOVANNI CON CGIL, CISL E UIL

“Contro l’intollerabile aggressione squadrista di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil domani sarò in piazza San Giovanni per partecipare alla manifestazione indetta dai sindacati confederali ‘Mai più fascismi’. In un tempo in cui tutte e tutti dovremmo camminare insieme uniti verso l’uscita dalla pandemia grazie ai vaccini e verso la ripresa economica grazie alle risorse del Pnrr, ci sono gruppi di chiaro stampo fascista che non esitano a cavalcare le proteste No vax e No Green pass per mettere a repentaglio il lungo percorso di ritorno alla normalità intrapreso ormai da diversi mesi e dimostrare la propria natura eversiva e antidemocratica. Un’onda nera che ha riavvolto il nastro della storia indietro di un secolo, agli attacchi squadristi alle Camere del lavoro degli anni Venti, e che va respinta con forza, attraverso la grande mobilitazione di domani e la richiesta di sciogliere tutte le formazioni che si richiamano al fascismo, un appuntamento che non può più essere rinviato. Ribadiremo questa richiesta dalla piazza, per ricordare che la Repubblica italiana o è antifascista o non è”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.

