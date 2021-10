(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 FASCISMO: BENIFEI (PD), INTERROGAZIONE A UE SU RESTAURO MERCATO PERUGIA, NO FONDI UE PER SIMBOLI FASCISTI

Bruxelles, 15 ottobre – “Insieme ai colleghi Simona Bonafè e Massimiliano Smeriglio abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione europea sull’opera di restauro del Mercato coperto di Perugia, che ha riportato alla luce e valorizzato simboli appartenenti al regime fascista, apparentemente utilizzando fondi europei”. È quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati PD al Parlamento europeo, che prosegue: “Si tratta di una vicenda inquietante su cui va fatta piena chiarezza e che denunciamo con fermezza, come fatto anche dal nostro gruppo consiliare in Regione Umbria, e su cui è necessario un intervento da Bruxelles, perché non si possono usare risorse europee per dare rilievo alla simbologia fascista”.

“È l’ennesimo episodio – continua – che segnala un clima pericoloso nel nostro Paese.

Nelle settimane in cui abbiamo appreso dell’inquietante commistione di alcuni europarlamentari con ambienti legati all’estrema destra italiana, e dopo l’attacco di sabato scorso da parte di esponenti di Forza Nuova alla sede della CGIL a Roma, non possiamo ignorare atti che provano a normalizzare nel nostro Paese il fascismo, che rimane non una legittima opinione ma un crimine, prima di tutto contro la nostra Costituzione nata dalla Resistenza.”

