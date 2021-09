(AGENPARL) – mer 15 settembre 2021 FARMACIE COMUNALI, LAVORI AI LOCALI DI PORTA MARE, DALLA PROSSIMA SETTIMANA SERVIZI SPOSTATI IN CONTAINER ESTERNO

Ferrara, 15 set – Al via i lavori di ‘restyling’ e ammodernamento dei locali della Farmacia comunale numero 1, in corso Porta Mare 114. Si tratta della farmacia più antica, nata nel 1959, il nucleo storico dell’azienda.

Gli operai da questa mattina hanno iniziato l’installazione esterna di quattro moduli container, dove le attività saranno momentaneamente trasferite – a partire dalla prossima settimana -, in attesa del completamento dei lavori, previsto in circa 40 giorni.

Tutti confermati i servizi, tranne il turno notturno, spostato – a partire da sabato 18 settembre – alla farmacia comunale numero 9 ‘Foro Boario’, di via Vasco Zappaterra.

“L’allestimento al via da oggi – spiega il presidente di Holding Ferrara Servizi Luca Cimarelli – è la prima fase del cronoprogramma che consentirà la continuità del servizio senza interruzione o disagio per gli utenti. Ci trasferiamo momentaneamente nei moduli provvisori ma non pregiudichiamo il servizio, per consentire ai cittadini di poter disporre, a intervento terminato, di farmacie ancora più funzionali e ancora più moderne”.

