AREZZO – Un meeting-tv sul ruolo del farmacista tra presente e futuro. Ad

organizzarlo sono le Farmacie Comunali di Arezzo che, in collaborazione con

Federfarma Arezzo, alle 21.30 di martedì 22 marzo proporranno un’occasione di

confronto e di approfondimento sugli sviluppi di una professione in costante

evoluzione con l’obiettivo di fornire risposte pronte e professionali ai bisogni di

territori e cittadini.

L’evento, trasmesso da Teletruria e sulla pagina facebook Farmacie Comunali Arezzo,

avrà come titolo “Il ruolo del farmacista oggi e domani. Le farmacie al servizio di

città e cittadini” e si svilupperà attraverso le opinioni di farmacisti, operatori sanitari

ed esperti di rilievo provinciale e nazionale che condivideranno le loro esperienze e

conoscenze per prospettare anche i nuovi scenari aperti dall’emergenza sanitaria.

Tutto questo permetterà di elaborare e pubblicare un “Documento dei valori del

farmacista” volto a sintetizzare i futuri orientamenti e impegni della professione.

«L’ultimo biennio – commenta Francesco Francini, presidente delle Farmacie

Comunali di Arezzo, – ha evidenziato il fondamentale ruolo dei farmacisti che, in un

contesto di incertezza, sono risultati una presenza professionale e confortante nei

confronti dei cittadini. L’emergenza sanitaria, per certi versi, ha velocizzato il

percorso vissuto negli ultimi anni verso la “farmacia dei servizi” che, oltre alla

tradizionale dispensazione dei medicinali, è anche luogo di prestazioni socio-

sanitarie, di consulenza e di educazione verso le tematiche di salute, benessere e

prevenzione».

Il meeting-tv “Il ruolo del farmacista oggi e domani”, condotto da Alex Revelli Sorini e

Susanna Cutini, sarà aperto dai saluti del sindaco Alessandro Ghinelli e del

presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo Francesco Francini, e farà poi

affidamento sulle parole e sulle opinioni dei principali rappresentanti del settore

farmaceutico locale, a partire dal dottor Massimo Sisani (amministratore delegato

delle Farmacie Comunali di Arezzo) e dal dottor Roberto Giotti (presidente di

Federfarma Arezzo). L’evoluzione del ruolo delle farmacie nell’ambito del Sistema

Sanitario Nazionale sarà trattata dal dottor Antonio D’Urso, direttore generale della

Asl Toscana Sud Est, mentre una prospettiva sulla farmacia italiana dopo il Covid

sarà fornito da due relatori di spessore nazionale: il dottor Gianluca Ceccarelli

(vicepresidente di Farmacentro) e il professor Luca Ferrucci (presidente della Scuola

di Alta Formazione per farmacistici Fa.Be.Sa.Ci. e docente di economia all’Università

di Perugia).

Un particolare focus sarà dedicato al lavoro svolto dalle farmacie cittadine al servizio

dei bisogni delle persone, con la previsione di un collegamento da farmacie comunali

e private in cui saranno ascoltate direttamente le voci dei farmacisti che

testimonieranno la loro esperienza quotidiana. Tra i momenti più attesi del meeting-

tv rientrerà la presentazione di un video emozionale realizzato dalle stesse Farmacie

Comunali di Arezzo per raccontare l’impegno, i valori e i sacrifici che hanno

caratterizzato l’ultimo biennio di emergenza sanitaria in cui le farmacie sono state tra

i primi presidi sanitari del territorio. «Questa iniziativa – aggiunge Sisani, – nasce per

ringraziare e per valorizzare i farmacisti, pubblici e privati, per il lavoro svolto

nell’ultimo biennio in cui sono sempre stati in prima linea, restando vicini ai cittadini

e affrontando con prontezza e professionalità le sfide imposte dall’emergenza

sanitaria, con una continua riorganizzazione per ospitare nuovi servizi come i

tamponi o i vaccini. Il meeting vuole anche essere un’occasione di riflessione e di

confronto sul futuro di un professionista che, oggi come non mai, è un vero e proprio

punto di riferimento: il Covid ha portato cambiamenti epocali e la sfida è di

proiettarci verso il futuro forti dei saperi e delle conoscenze del passato».

Arezzo, giovedì 17 marzo 2022

