(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 Taglio del nastro per la nuova Farmacia Comunale

“Fiorentina”

La storica farmacia è stata trasferita in via Fiorentina 64 in ambienti più

ampi, moderni e polifunzionali

La “Fiorentina”, inaugurata dal sindaco Ghinelli, sarà dotata di nuovi servizi

e avrà orario continuato

AREZZO – Una nuova farmacia in via Fiorentina. Le Farmacie Comunali di Arezzo

hanno messo in campo un importante investimento volto a dotare il quartiere

cittadino di un ambiente moderno e polifunzionale dove la tradizionale dispensazione

dei medicinali sarà sempre più affiancata dalla presenza di una serie di servizi

dedicati a benessere e salute.

La Farmacia Comunale n.4 “Fiorentina” ha lasciato gli storici locali in via Marco

Perennio dove aveva iniziato l’attività nel 1970 e si è trasferita in un nuovo locale di

circa 240 metri quadrati in via Fiorentina 64 che è stato inaugurato con un momento

di festa che ha trovato il proprio cuore nel taglio del nastro da parte del sindaco

Alessandro Ghinelli e di Rosaria Migliore in rappresentanza della Provincia di Arezzo,

affiancati da Francesco Francini e da Gianluca Ceccarelli (rispettivamente presidente

e amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo). «La rete delle

Farmacie Comunali si arricchisce di un altro spazio moderno, funzionale e adeguato

ad ospitare servizi sempre nuovi, mantenendo quella caratteristica consolidata di

presidio strategico del territorio e di punto di riferimento per i cittadini – ha

commentato il sindaco Alessandro Ghinelli. – Un ruolo, questo, che si è consolidato

durante il periodo della pandemia, con l’offerta di un supporto costante ed efficiente,

sia alla popolazione che al sistema sanitario. Colgo l’occasione quindi per ringraziare

ancora tutti i professionisti che, in particolare nel periodo più drammatico della

diffusione del virus, hanno continuato a garantire un servizio fondamentale e prezioso

per la comunità».

Il trasferimento della “Fiorentina” testimonia la volontà delle Farmacie Comunali di

Arezzo di consolidare il proprio ruolo di prossimità al territorio e ai cittadini. La

prima novità, in questo senso, è rappresentata dall’ampliamento dell’orario di

apertura che sarà previsto continuativamente dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al

sabato, con il conseguente potenziamento del personale coordinato dalla direttrice

Maria Pia Duranti. La nuova farmacia è inoltre dotata di un parcheggio a disposizione

dell’utenza ed è caratterizzata da spazi più moderni, accoglienti e funzionali in grado

di rispondere ai diversi bisogni socio-sanitari del territorio. «Le otto Farmacie

Comunali – ha spiegato il presidente Francini, – sono veri e propri presidi del

territorio per fornire vicinanza, ascolto e risposte alle esigenze dei cittadini. Il

trasferimento di questa farmacia risponde a questa vocazione e, in quest’ottica, colgo

l’occasione per rivolgere un ringraziamento particolare all’amministratore delegato

Ceccarelli per la lungimiranza nel proiettare le Farmacie Comunali di Arezzo verso il

futuro e ai dipendenti per l’impegno profuso nel concretizzare questa nuova sfida».

L’ampliamento dei locali permetterà di aumentare e diversificare la gamma di servizi:

oltre ai già presenti Cup e misurazione della pressione, infatti, saranno

prossimamente previste ulteriori prestazioni per l’autoanalisi del sangue e la

medicina telematica. La farmacia farà inoltre affidamento su un nuovo laboratorio

galenico per sviluppare la preparazione dei medicinali direttamente dal personale,

mentre la piena automazione e robotizzazione del magazzino permetterà ai farmacisti

di poter dedicare un maggior tempo all’ascolto e alle consulenze personalizzate per i

cittadini. L’inaugurazione è stata arricchita dalla benedizione di don Cristoforo

Kosson, parroco di Sant’Egidio all’Orciolaia. «L’investimento per la nuova farmacia –

ha concluso l’amministratore delegato Ceccarelli, – va a dotare questa zona della città

di un ambiente moderno e polifunzionale dove trovare risposte in termini di

benessere e salute. Negli ultimi anni abbiamo rinnovato la farmacia “Campo di

Marte” e realizzato le nuove farmacie “Giotto” e “Fiorentina”, testimoniando

l’identità di un’azienda attenta alle evoluzioni dei bisogni dell’utenza e pronta ad

investire per un costante miglioramento di ambienti e servizi».

Arezzo, sabato 18 dicembre 2021

