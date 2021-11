(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Buongiorno,

lunedì 22 novembre 2021 la Farmacia comunale 1 ha aperto le porte della nuova sede ai cittadini.

L’inaugurazione è avvenuta con molto riserbo alla presenza della Sindaca Michela Palestra, di alcuni amministratori, del CdA della Gallazzi Vismara, tra cui il Presidente Roberto Mori e di alcuni componenti della struttura.

“Nel rispetto della normativa per il contenimento dell’emergenza sanitaria, abbiamo inaugurato questo nuovo spazio con discrezione e senza grandi clamori per evitare assembramenti. Vedremo in futuro se ci saranno le condizioni per organizzare iniziative di più ampio respiro e con una maggiore partecipazione per coinvolgere i nostri cittadini che sono i reali fruitori dei servizi. La nuova farmacia ha degli ampi locali multifunzione e una grande area espositiva, quindi si può usufruire in tutta tranquillità dei tanti servizi disponibili, anche con un flusso diversificato in entrata e in uscita. Inoltre, cosa non trascurabile, c’è un’ottima disponibilità di parcheggio nell’immediata prossimità che rende agevole l’accesso a ogni ora. Siamo molto soddisfatti di questa apertura perché, ancora una volta, l’Amministrazione comunale si mostra vicina alla comunità, offrendo un ampio ventaglio di servizi dedicati alla salute e alla prevenzione” – ha dichiarato la prima cittadina.

A breve, sarà possibile eseguire la terza dose di vaccinazione anti Covid-19 e la vaccinazione antinfluenzale, mentre è già possibile effettuare i tamponi rapidi.

Nella foto il taglio del nastro e il momento dell’apertura che danno la possibilità di apprezzare l’ampiezza e la funzionalità dei locali.

