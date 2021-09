(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 Farm to Fork, Lega: occasione mancata, non si difende agricoltura con Nutriscore e insetti a tavola

Bruxelles, 10 set – “Un passo falso, un compromesso ancora insufficiente che compone l’idea di Farm to Fork proposta dal parlamento nella votazione di ieri; il lavoro in commissione non è riuscito a scongiurare il pericolo di etichette nutrizionali scorrette e, soprattutto, si asseconda la messa al bando della carne e degli allevamenti, assegnando per di più agli agricoltori obiettivi ambientali fuori scala. E’ questo il deludente risultato del lavoro delle commissione Envi e Agri sulla strategia Farm to Fork, un compromesso al ribasso che non prende in considerazione moltissime delle esigenze delle categorie e ignora gli sforzi e gli investimenti quotidiani del settore per adattarsi alle sfide climatiche e della transizione ecologica. Ennesima occasione mancata da Bruxelles, a dispetto di proposte ambiziose, per dare risposte concrete a sostegno del settore produttivo e delle eccellenze dei territori. Non è con il sistema di etichette a semaforo del Nutriscore, che penalizza i prodotti di qualità italiani e della dieta Mediterranea, o con gli insetti a tavola, estranei alla nostra cultura alimentare, che si difendono i comparti agricoli e produttivi. La Lega non può condividere queste iniziative e porterà avanti una serie di emendamenti per cambiare il testo del provvedimento a difesa degli agricoltori italiani e per scongiurare effetti devastanti della strategia Farm to Fork sull’intero comparto del Made in Italy”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Ambiente e Sicurezza Alimentare, Silvia Sardone (coordinatrice Envi), Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Annalisa Tardino, e della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale Mara Bizzotto, Angelo Ciocca.

