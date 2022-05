(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 ROSA CHIODO

singolo

FAMME CAPI’

in radio e su tutti i digitale store da venerdì 3 giugno

Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 giugno Famme Capi’ (Splash Record) il nuovo singolo della giovane artista e interprete napoletana Rosa Chiodo che vede Peppino di Capri nell’insolito ruolo di produttore, ed un brillante team di musicisti che ha collaborato per realizzare questo progetto: direzione artistica di Pippo Seno, arrangiamenti di G. Vorzitelli, in collaborazione con il M° Adriano Pennino.

Questa nuova canzone porta con sé calde atmosfere mediterranee mixate ad un sound che evoca sensazioni da hit pop rock d’oltreoceano.

Rosa Chiodo sembra aver trovato il brano giusto che valorizza il suo stile personale sottolineandone le capacita vocali.

Famme Capi’ contiene elementi nuovi e interessanti proposti con intensità dalla voce di questa nuova protagonista della scena musicale.

Biografia Rosa Chiodo

Nel 2013 vince il “Premio Nazionale Mia Martini”.

Nel 2014 partecipa al “Festival della Canzone Italiana di New York” come rappresentante della nostra nazione.

Nel 2015 vince il premio della critica al “Festival di Napoli” con il brano inedito ‘Si Vo Dio’ scritto dal Maestro Salvatore Palomba (paroliere e poeta storico di Sergio Bruni) e Gennaro Alfieri (compositore e direttore d’orchestra).

Nel 2015 apre i concerti di Eugenio ed Edoardo Bennato, Fausto Mesolella, Marco Masini.

Nel 2016 torna al “Festival di Castrocaro” e si aggiudica il premio Radio/Critica.

Nel 2019 vince il Premio “Per sempre Scugnizzo”.

Nel 2019 realizza un provino per una struggente versione di “Vasame” che ottiene ottimi riscontri sulle piattaforme digitali e che poi viene inserito nella colonna sonora del film “Napoli Velata”di Ferzan Ozpetek nella versione cantato dalla bravissima Arisa.

🔊 Listen to this