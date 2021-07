(AGENPARL) – mer 07 luglio 2021 FAMIGLIA. SERAFINI (FI): SU DL ASSEGNO FIGLI MINORI SI POTEVA FARE DI PIU’

“Forza Italia, da sempre favorevole a iniziative a sostegno della famiglia e della natalità che va difesa e incentivata con interventi specifici di lungo periodo, sostiene questo provvedimento sull’assegno temporaneo per i figli minori, nonostante siano evidenti alcune criticità. Proprio per questo Forza Italia aveva presentato degli emendamenti che avrebbero potuto migliorare il dl, come la proposta di computare, per l’assegnazione di questo sussidio, il reddito netto realmente percepito da ogni singolo componente del nucleo familiare nel corso dell’anno di riferimento. Si sarebbe potuto fare di più, ma sosterremo questo dl perchè Forza Italia è e sarà sempre a favore di iniziative legislative che tutelano e aiutano la famiglia e i figli”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Giancarlo Serafini, intervenendo in Aula sul dl Assegno temporaneo per i figli minori.

