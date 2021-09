(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Famiglia: Calabria (FI), sconcertante fiera utero in affitto a Milano

“Sconcerta la fiera sull’utero in affitto che si è appena tenuta a Parigi ed è ancora più incredibile che per la stessa iniziativa sia prevista una tappa a Milano. Non può esserci alcuna legittimazione per una pratica che nel nostro Paese è illegale, nonché aberrante”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “La difesa della dignità delle donne e dei bambini deve essere una priorità per ogni società evoluta perché la vita umana non può essere mercificata. Chiediamo perciò con forza che questo assurdo appuntamento non si tenga. L’Italia non deve essere complice della barbarie”, conclude.

