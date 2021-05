(AGENPARL) – dom 23 maggio 2021 Falcone: Mandelli (FI), impegno quotidiano contro criminalità

“La morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta e di tutte le altre vittime della mafia sono un monito quotidiano a tutte le istituzioni, chiamate all’impegno costante contro le organizzazioni criminali”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli. “Le stragi di Capaci e Via D’Amelio, assieme a tutta la drammatica serie di agguati in cui hanno perso la vita magistrati, uomini in divisa, imprenditori e privati cittadini, sono una ferita ancora aperta nella coscienza pubblica italiana che deve spingerci a non abbassare mai la guardia”, conclude.

