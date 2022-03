(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 Falchi reali, Diaco (M5S): “Assurdo che il Campidoglio stressi così gli animali, si trovi sistema alternativo più etico”

“Per mandare via i gabbiani dal tetto del Campidoglio l’amministrazione tramite un bando ha pensato a due falconi reali, arrivati il 24 marzo sulle terrazze capitoline. I falchi vengono legati e collegati con un sistema di radiotrasmittenza e quando gli arriva il comando, dopo essere stati liberati, partono. Un breve sorvolo ha la funzione di spaventare i gabbiani e levarli di mezzo, ma se non bastasse, anche attaccarli. La tecnica adottata è quella degli stress call, suoni che i rapaci emettono durante la loro missione in volo per impaurire gli uccelli bianchi. Poveri falchi, ma anche poveri gabbiani. Pensiamo sia meglio adottare un sistema più etico: basta un semplice suono di allarme per evitare che i gabbiani sorvolino l’area e lascino i propri ricordini. L’attuale amministrazione ci pensi seriamente e si ricordi del benessere animale che va sempre e comunque tutelato!”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S).