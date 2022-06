(AGENPARL) – mer 01 giugno 2022 “FAI BELLA L’ITALIA”, AL PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA L’EVENTO NAZIONALE, CON LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANTISTANTE IL CASTELLO EURIALO

il Segretario Generale Fai Cisl Onofrio Rota e il Segretario Generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio alla giornata organizzata a Siracusa.

SIRACUSA, 01 giugno 2022 – Si è svolto oggi al “Parco Archeologico Paesaggistico Siracusa, Eloro Villa Del Dellaro” l’evento nazionale per la IV edizione di “Fai Bella l’Italia” la campagna ecologica della Fai Cisl che si celebra in occasione della “Giornata mondiale per l’Ambiente” del 5 giugno. Un centinaio di dirigenti e operatori sindacali della Fai Cisl siciliana si sono occupati della pulizia e riqualificazione del parco antistante il Castello Eurialo, culmine della fortificazione della città di Siracusa. La giornata è promossa dalla Fai Cisl assieme alla Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche e a Terra Viva, Associazione Liberi Produttori Agricoli.

Presenti all’evento il Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota con il segretario regionale Adolfo Scotti e i segretari territoriali, il Segretario Generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, il Direttore del Parco Archeologico Carlo Staffile e l’Ispettore del Corpo Forestale Sicilia Filadelfo Brogna.

“Con queste giornate da anni vogliamo sensibilizzare sul ruolo che ciascuno di noi può avere nella salvaguardia dell’ambiente. Allo stesso tempo – sottolinea il Segretario Generale Onofrio Rota – sono occasioni per evidenziare l’impegno delle nostre “tute verdi” impegnate nei servizi forestali e nei consorzi di bonifica, richiamando le varie Regioni e il Governo italiano a prestare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione, all’antincendio boschivo, al dissesto idrogeologico e a tutto ciò che riguarda la regolarizzazione e stabilizzazione delle professionalità che si occupano di tutela ambientale”.

“Dopo due anni condizionati dall’effetto pandemico abbiamo potuto riproporre questa iniziativa di responsabilità collettiva – dichiara Adolfo Scotti Segretario Generale Fai Cisl Sicilia – Abbiamo scelto un sito storico e rappresentativo della nostra cultura regionale, un modo per prenderci cura delle ricchezze culturali del nostro territorio, che vanno preservate e valorizzate”.

“Oggi la Fai insieme alla Cisl intende rilanciare, attraverso la cura dell’ambiente e del paesaggio, lo sviluppo di un intero territorio – sono le parole di Sebastiano Cappuccio Segretario Generale Cisl Sicilia – Deve essere un impegno vero, che dia un segnale forte anche alla politica regionale e nazionale. La Fai in particolare, attraverso i lavoratori della forestazione e della bonifica, diventa elemento centrale per la crescita della nostra Regione”.

Quest’anno inoltre, per compensare le 10 tonnellate di Co2 emesse in atmosfera in occasione del VII Congresso nazionale, ciascuna federazione regionale pianterà alcuni alberi. “Un gesto concreto per dare un segnale di responsabilità e coerenza con la mission della nostra Federazione di essere protagonisti della transizione ecologica e della tutela dell’ambiente. Lo scorso anno questo luogo è stato interessato da un incendio che ha compromesso il patrimonio arboreo. La nostra iniziativa, oggi, diventa quindi ancora più significativa.” ha commentato Rota.

La federazione agroalimentare e ambientale della Cisl torna dunque a riqualificare in tutta Italia spiagge, parchi, sentieri, fiumi, per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni verso la salvaguardia del territorio. Per tutta la settimana, fino al 5 giugno, le federazioni regionali saranno impegnate nelle azioni di cura dell’ambiente; i territori che sono interessati dalla campagna sono il Parco pubblico di Diano D’Alba (Cuneo), la Palude del Conte e le dune di Torre Colimena (Taranto), il Castello di Quirra (Cagliari), il lago artificiale di Pietrafitta Panicale (Perugia), l’arenile della spiaggia libera di Sottomarina a Chioggia (Venezia), corso del Fiume Fino a Madonna degli Angeli a Elice (Pescara), il Parco naturale Sasso di Castalda (Potenza), Parco della biodiversità mediterranea di Catanzaro, Lungomare di Riccione, il Parco pubblico a Pozzuolo del Friuli (Udine), Parco del Lago di Canterno nel Comune di Ferentino (Frosinone), parco area pubblica Chiavari (Genova), il Parco pubblico nel Comune di Marcignano (Pavia), Bosco antico nel parco urbani del Miralfiore (Pesaro), mentre a Firenze si terrà anche un dibattito sui consorzi di bonifica con Anbi Toscana.

