Il sindaco Massimo Isola e la consigliera Manuela Rontini sulla nomina del dottore Isacco Montroni a responsabile pro tempore dell'Unità Operativa di Chirurgia dell'ospedale di Faenza

Dopo la nota diffusa dall’Ausl che annuncia la nomina del dottore Isacco Montroni a responsabile facente funzioni del reparto di chirurgia dell’ospedale Degli Infermi si inviano i commenti del sindaco Massimo Isola e della consigliera regionale Manuela Rontini.

“C’è grande soddisfazione -sottolinea il sindaco Isola- per la nomina del nuovo primario facente funzioni, il dottore Isacco Montroni. Il nostro ringraziamento va all’Asl Romagna per questa nuova casella che si riempie e che arriva dopo mesi di lavoro e confronto per fare in modo che la chirurgia faentina, dopo aver centrato ottimi obbiettivi, potesse crescere sul solco tracciato in questi anni. Un grazie di cuore da parte di tutta la città deve andare al dottore Giampaolo Ugolini che ha trasformato la nostra chirurgia in una delle eccellenze a livello nazionale. La nomina del dottore Montroni prosegue quel lavoro fatto in precedenza, portando in sé quella novità generazionale indispensabile per un percorso di crescita. Auguro buon lavoro a Isacco Montroni, un professionista di primissimo livello che il nostro presidio ospedaliero conosce bene, convinto che con il suo lavoro, e quello dell’intero reparto, riusciremo a mettere a valore e centrare le sfide del futuro. Ancora una volta ci troviamo di fronte a fatti concreti che ci dicono quanto il nostro presidio ospedaliero sia in costante crescita e centri nuovi obbiettivi di sviluppo. Non ci fermiamo qui. Con l’Ausl stiamo andando avanti per sviluppare e rinnovare, pezzo dopo pezzo, il nostro sistema ospedaliero. Infatti, dopo anni difficili, ora c’è una chiara direzione di marcia che stiamo seguendo mese dopo mese. Adesso pensiamo alle nuove nomine di primari che arriveranno nei prossimi mesi”.

“La nomina a responsabile dell’unità operativa di Chirurgia generale dell’ospedale di Faenza del dottor Isacco Montroni -dice invece la consigliera regionale Manuela Rontini- è una bellissima notizia, che va nella direzione che, assieme al sindaco Isola, avevamo auspicato. Qualità umane e professionali che siamo onorati e contenti di poter aver a disposizione nella struttura ospedaliera della nostra città. Un riconoscimento che consolida il modus operandi che il dottor Montroni e l’equipe del professor Ugolini hanno messo in atto in questi anni, facendo diventare il nostro ospedale distrettuale un importante punto di riferimento per tutta l’Ausl della Romagna”.

