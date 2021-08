(AGENPARL) – mar 31 agosto 2021 Il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha fissato le regole per poter accedere a ‘Made in Italy’

“Per la mostra-mercato non sarà necessario il Green Pass”

Questa mattina si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, in sindaco di Faenza, Massimo Isola, e la dirigente del Settore cultura del Comune, Benedetta Diamanti. Nel corso dell’incontro sono state esaminate e valutate le misure anti-Covid da adottare durante la manifestazione ‘Made in Italy’, in programma sabato 4 e domenica 5 settembre 2021.

Dopo attenta valutazione il Comitato ha stabilito che nel corso della due giorni della mostra-mercato non sarà necessario esibire il Green Pass per l’accesso alle due piazze nelle quali si svolgerà la manifestazione dedicata alla vendita della ceramica artistica italiana. Sarà invece necessario verificare il possesso del Green Pass per i visitatori che vorranno accedere agli spazi al chiuso nei quali si tengono le esposizioni che fanno parte dell’evento.

🔊 Listen to this