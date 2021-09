(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 !”#$%”$!'%!!()*$!+(),#)!

SCIENCE ON STAGE FESTIVAL – ITALIA

CON IL CONTRIBUTO DI

www.palestradellascienza.it / www.science-on-stage.it

ORGANIZZATORI

COL PATROCINIO DI

Comune

di Faenza

PROMOTORI

ENTI PROMOTORI DI SCIENCE ON STAGE

SCIENCE ON STAGE FESTIVAL

ITALIA

DAL 10 AL 12 SETTEMBRE

Palazzo delle Esposizioni

C.so Mazzini, 92 – Faenza

MOSTRA CON I MIGLIORI PROGETTI

CLASSIFICATI AL CONCORSO

“NATIONAL SCIENCE ON STAGE FESTIVAL”

Con stand degli enti promotori e sostenitori

Organizzato dalla Palestra della Scienza APS

del Comune di Faenza e da Science on Stage

Italia, si è svolto a Faenza, dal 16 al 18 aprile

2021, la prima parte del Festival nazionale.

In seguito alla pandemia, il Festival si è svolto

in streaming; il programma e le registrazioni

delle conferenze sono disponibili qui:

https://www.science-on-stage.it/it/festival-

italiano/festival-on-line-21

La seconda parte del Festival si terrà al Palazzo

PROGRAMMA

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

Inaugurazione: benvenuto e saluto

delle autorità e degli organizzatori

Visita agli stand

SABATO 11 SETTEMBRE

Visita agli stand

Piccoli esperimenti con

le cose di tutti i giorni

🔊 Listen to this