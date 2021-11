(AGENPARL) – mar 30 novembre 2021 Face masks are recommended to help slow the spread of COVID-19. Get the latest information on how to clean, store, and wear face masks.

Use These Mask Care and Wear Tips From CDC

Wearing a mask over your nose and mouth is now required when traveling on public transportation. Face masks are also recommended to help slow the spread of COVID-19, especially around unvaccinated people and in crowds. Now more than ever, it’s important to know how to clean, store and wear the appropriate mask.

Review tips from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to protect yourself.

– Wash your reusable mask every day with normal detergent.

– Avoid certain fabric masks that make it difficult to breathe like vinyl.

– CDC recommends children younger than age 2 do not wear masks.

– Shield masks or scarves are not recommended as a replacement for masks.

[Check out the CDC’s guide for all your mask needs](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/VXd7Df7NzQzPW6WkfTl6XXMs9W4WpcsS4Bw4XFN5DTzlN3q3phV1-WJV7CgSDyW5fPbHP9jdspvW7YpWQ17kr1_5MYx56tKrpKnW6d8CcM93H_S7W1LT1h321SBxdW3Dz3yG3KbJJ8W5skQ7l46D9bvW5f93Wd8sQkPmVg9Bgg1jZwwzN6G03C5qnSJ8W3FZxW85p5qDfW6q4qWH5XzLjdW43L65C4w19sbW5CBXyB8Llh1lW7rdkMZ6nMxwRW9l3gM24vz7lnW1L8sd_5dx40_W8r3yvD1B7xyfW7jm8px1yQqRFW5Cgllv526KG-VTfxzF6qL4NBW39F4Mt5JCn5HW8F22Vt6mHZPDW4SJk5R7NFYTQVVRr1_7XhxRhW18MWRh5Jpt1pW5BLnBZ8hTMmSW6hv0tg6kHRwf3myc1).

[International students wearing medical masks and talking](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+22809/c3nsC04/VXd7Df7NzQzPW6WkfTl6XXMs9W4WpcsS4Bw4XFN5DTzlN3q3phV1-WJV7CgPQjW91xwJ67r-vbFVhgrsl350F4XW7K0FbF4b5Nq8W8zQg915nbBrlW5xb8cl2hT1zkW1Wvh7S68S0_5VV8v-T5fB8PLN4McN-0jdn1JW5rh2pR7BKx0fW8JM3cc4x8RtzV1Vsrr3jF3PnW5XP7QP51X24SW4XlQlk6c1pkQW2l2bDq3yNz9xW848JPD12nYkJW4GQz_l4YgwZDW95dB4j4MByXCN4qWQNfSBYkZW1Gfh217fpN6JW7XLf_b6LTDnmW2DDv_t4w6db_W7WF3kT6cGJr4W5MnqFl3WDMBDW954Ppd12bp7NW3bc2ts41q8JlW4FbH_H62nLbzW97rzKw9k36qVW2_jqkS7wfh-K2Gf1)

