Siamo a un punto di

svolta epocale per

zero emissioni.

Per questo la campagna

Clean Cities

coalizione europea di associazioni, mira a

incoraggiare e sostenere la transizione delle

città verso

una mobilità a emissioni zero

entro il prossimo decennio.

Una mobilità attiva

, condivisa

ed elettrica che miri ad un

futuro urbano più vivibile e

sostenibile, e alla

garanzia di

una migliore salute pubblica.

CHANGE IS IN THE AIR – IL CAMBIAMENTO È NELL’ARIA

ITINERARIO

Milano

Vicenza

06-07/02

Napoli

Avellino

Firenze

Padova

16-17/02

Perugia

Catania

21/02

Genova

01/03

Pescara

26-27/02

Cagliari

Palermo

Torino

02,05/03

23-24/02

PROGRAMMA

25-26 febbraio 2022

DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE CAGLIARI

venerdì 25 febbraio – ore 10:30

sabato 26 febbraio – ore 10:00

save the date

La Clean Cities Campaign 2022 a Cagliari

DI LEGAMBIENTE SARDEGNA

Presentazione dello

Stress Test di Mobilità

INTERVERRANNO

Annalisa Colombu

presidente Legambiente Sardegna

Alessio Mereu

assessore alle politiche per la mobilità

servizi tecnologici Comune di Cagliari

Riccardo Pintor

responsabile mobilità Legambiente Sardegna

responsabile Clean Cities

INTERVERRANNO

Annalisa Colombu

presidente Legambiente

Sardegna

Andrea Poggio

responsabile mobilità

Alessio Mereu

assessore alle Politiche per la

Mobilità Servizi Tecnologici

Alessandro Guarracino

assessore dell’innovazione

tecnologica, ambiente e

politiche del mare

Francesca Mulas

consigliera comunale

Giorgio Querzoli

Legambiente Sardegna

Luigi Lai

Riccardo Pintor

responsabile mobilità

Legambiente Sardegna

Stefano Mameli

direttore generale Città

Metropolitana di Cagliari

Fabrizio Buffa

Alternative propulsions

manager Iveco spa

Mauro Iacuzzi

dirigente CMVA ARPAS

direttore ARST

presidente