EXTREME SLALOM: RADUNO OPEN SUL SESIA PROMOSSO DAI CR DI LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

L’extreme slalom protagonista di un fine settimana sul fiume Sesia, con uno speciale raduno open promosso dai Comitati Regionali Liguria, Lombardia e Piemonte e Valle d’Aosta ed organizzato dalla Società Valsesia Outdoor / Alpin Rider Center.

L’attività si svolgerà il prossimo 2 luglio a Mollia (VC), con l’obiettivo di avvicinare neofiti e canoisti d’alto corso alla nuova disciplina olimpica dell’extreme slalom. Il raduno, a partecipazione gratuita ma con disponibilità di posti limitata in ordine di prenotazione (20 in totale, con 10 posti riservati agli under 35), è aperto ad atleti ed amatori di almeno 14 anni, provenienti anche da altre discipline afferenti la canoa.

Per l’occasione la società Valsesia Outdoor / Alpin Rider Center metterà a disposizione di tutti gli iscritti maestri federali specializzati. I partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022, ma sarà anche possibile effettuare il tesseramento in sede di registrazione previa consegna di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva. La società Valsesia Outdoor / Alpin Rider Center, previa richiesta, metterà a disposizione dei partecipanti l’attrezzatura necessaria.

PROGRAMMA

Venerdì 1 luglio 2022

18.00 – 19.30: ritrovo presso la sede Valsesia Outdoor / Alpin Rider Center in Mollia (VC), Via Roma SNC per registrazione partecipanti

Sabato 2 luglio 2022

09.00 – 10.00: prosecuzione registrazione partecipanti;

10.30: spostamento e discesa guidata sul tratto del Sesia classico (Balmuccia-Varallo) o Gole (Scopa-Balmuccia) a seconda dei livelli di acqua (entrambe di livello II°-III°+). Durante le discese verranno date nozioni di tecnica e insegnamenti sull’acqua mossa da parte dei maestri accompagnatori;

17.00: discesa guidata sul tratto Alpin Sprint (Otra-Mollia grado IV°) per i canoisti più esperti, sempre con tecnica abbinata alla discesa;

18.00-19.00: analisi campo gara campionato regionale

NB: in caso di scarso livello di acqua, l’attività si svolgerà in zona di pozze/morte, incentrando le lezioni sulla tecnica evoluta di conduzione del kayak.

Per conferme, ulteriori informazioni e per richiedere il prestito del materiale è possibile contattare:

