Roma, 8 giugno 2021

EXPORT UE IN CALO, PESA IL POST BREXIT. CONFAGRICOLTURA: NELLA

DISPUTA DELLE DUE IRLANDE, PRESERVARE IL MERCATO UNICO EUROPEO

Prosegue la diminuzione delle esportazioni agroalimentari dell’Unione europea.

Nei primi due mesi di quest’anno – evidenzia Confagricoltura sulla base dei dati diffusi

dalla Commissione UE – si sono attestate a 28,5 miliardi di euro, il 6% in meno

rispetto allo stesso periodo del 2020.

“Il dato più preoccupante – rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano

Giansanti – è che la contrazione delle vendite ha riguardato soprattutto Regno Unito e

Stati Uniti, che sono due importanti mercati di sbocco per il Made in Italy

agroalimentare”.

Complessivamente le esportazioni europee sono diminuite di circa 1,4 miliardi di euro

nel periodo considerato.

“Con ogni probabilità la situazione sul mercato statunitense è destinata a migliorare –

sottolinea Giansanti – per il superamento dell’emergenza sanitaria e per la

sospensione dei dazi applicati nel quadro del contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi

Airbus e Boeing. La ripresa del dialogo e della cooperazione sulle questioni del

commercio estero lascia sperare che sarà raggiunta entro luglio una soluzione

definitiva”.

“Per il mercato del Regno Unito, invece, le prospettive non sono incoraggianti. L’uscita

dalla UE ha determinato l’aumento degli oneri amministrativi e, di conseguenza, il

costo delle spedizioni. Inoltre, salgono le tensioni tra Bruxelles e Londra sul protocollo

relativo ai confini tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord”.

Confagricoltura ricorda che l’Irlanda del Nord continua ad applicare le regole della UE

e il governo di Londra si è impegnato ad effettuare i controlli di conformità sulle merci

in transito dalla Gran Bretagna. L’avvio dei controlli è stato rinviato e il Regno Unito

ha chiesto di rivedere l’intesa perché ritenuta insostenibile a lungo termine, in primo

luogo per il settore agroalimentare.

“Senza i controlli concordati rischiano di arrivare sul mercato unico, provenienti

dall’Irlanda del Nord, prodotti non conformi alle norme europee in materia di standard

produttivi e sicurezza alimentare. E’ un rischio che non possiamo correre” – aggiunge il

presidente di Confagricoltura.

“L’intesa sul recesso del Regno Unito, approvata anche a livello parlamentare, non può

essere riaperta. Per risolvere il problema basterebbe l’allineamento da parte britannica

alle regole della UE, che sono tra le migliori e più sicure su scala mondiale. E’ una

soluzione che avrebbe anche il sostegno degli agricoltori del Regno Unito” – conclude

Giansanti.

