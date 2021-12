(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 ExpoRoma2030 PECORARO SCANIO: “Italia può vincere. Lanciare campagna a Expo Dubai magari con un Marzo2022 per ExpoRoma”

“Dopo la presentazione ufficiale di ieri occorre lanciare subito già ad ExpoDubai la campagna per ottenere a Roma l’Expo2030 dedicata a Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione, rigenerazione urbana”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e tra i sostenitori della candidatura che a Dubai ha incontrato il

commissario generale Paolo Glisenti e il console Giuseppe Finocchiaro complimentandosi per l’ottimo padiglione Italia e lanciando la proposta di almeno un mese dedicato a ExpoRoma. “Mosca e la Corea già riempiono i loro padiglioni di propaganda per le loro candidature per Expo2030 e anche Ryad si muove con forza. Dobbiamo usare almeno il mese di Marzo2022, quello finale di ExpoDubai, per raccontare le ambizioni italiane. Possiamo vincere se usiamo al massimo il prestigio di Roma e dell’Italia. Sono convinto che con l’impegno degli ambasciatori Massolo e Scognamiglio e il forte supporto del ministro Luigi di Maio e del sindaco Roberto Gualtieri si potrà portare al successo la proposta avviata con Virginia Raggi. Roma non ha mai avuto l’Expo pur avendo costruito l’Eur per ospitare quella annullata per la guerra mondiale”.

Ufficio Stampa Fondazione UniVerde

via Salandra, 6

00187 Roma

[www.fondazioneuniverde.it](http://www.fondazioneuniverde.it/)

🔊 Listen to this