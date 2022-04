(AGENPARL) – mer 27 aprile 2022 Expo 2030, Raggi (M5S): “Recuperare Palasport e valorizzare opera abbandonata da anni”

Roma, 27 aprile 2022 – “Molto importante sarà anche il pieno recupero del Palasport che, al momento, rappresenta ancora una ferita aperta per il territorio.

Parliamo di una struttura di grande interesse strategico che potrebbe essere adibita a Centro Congressi o a spazio di coworking.

La Commissione Expo 2030, unitamente agli attori presenti sul territorio, lavorerà per formulare una proposta che consenta di trasformare quella che è una criticità attuale in un valore aggiunto per il territorio di Tor Vergata”

Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della Commissione Expo 2030 Virginia Raggi.

