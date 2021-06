(AGENPARL) – sab 12 giugno 2021 ExILVA: ODDATI (PD) CON LETTA A TARANTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ

La visita di letta a Taranto è un segnale attenzione per la città e per il suo futuro. Il risarcimento di cui ha parlato il segreterio nazionale passa attraverso la radicale decarbonizzazione dell’ex Ilva, il vincolo della produzione al rispetto delle valutazioni di impatto sanitario e attraverso un forte impegno a proseguire sulla diversificazione produttiva della città e del territorio. Letta ha trovato una comunità democratica unita, viva e solida. Ora affronteremo le elezioni amministrative, il congresso provinciale e la sfida delle agorà con rinnovato entusiasmo.

Così in una nota Nicola Oddati commissario di Taranto, della direzione Nazionale del Partito Democratico

