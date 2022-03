(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Ex Ilva, Spera (Ugl): “Non si può chiedere altra Cigs senza confronto su piano”.

“È arrivato il tempo di un confronto reale, nonché doveroso, tra i sindacati e Acciaierie d’Italia: poiché lacassa straordinaria è legata al piano industriale perristrutturazione, come specifica la stessa azienda nella richiestadi cigs che partirà dal 28 marzo 2022 al 27 marzo 2023 perarrivare addirittura fino al 2024-2025, i lavoratori hanno ildiritto di sapere quali siano i veri progetti che l’aziendaintende realizzare per la riconversione, cioè il passaggio da unmix energetico centrato sui combustibili fossili a uno a basse o a zero emissioni di carbonio, basato sulle fonti rinnovabili”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, specificando che “è fondamentale il confronto anche pergestire la forza lavoro posta in Cigs, programmando non solo leuscite, ma anche i rientri attraverso un calendario puntuale,rispettando i tempi, rivendicando l’unico accordo sino ad oggifirmato e cioè quello del settembre 2018, in cui è stabilito ilrientro dei lavoratori dell’ex Ilva e controllate in AS, a finepiano. Dal 22 dicembre 2020, quando l’AD di Invitalia ci invitava asiglare il nuovo accordo sindacale per realizzare un prestigiosopiano industriale e portare la ex Ilva a diventare la piùcompetitiva azienda produttrice di acciaio green, ad oggi, ilquadro è desolante: ci troviamo infatti a ricevere l’ennesimarichiesta di ammortizzatori sociali per gestire la riconversione -aggiunge -. Chiediamo pertanto un incontro non più rinviabile contutti gli attori principali di questa vicenda che è evidentementeimpantanata: si finge dì cambiare in realtà per non cambiarenulla, mentre i lavoratori vedono diminuire il loro salario,l’indotto è in ginocchio e le fatture sono inevase da mesi. Basta con le vane promesse – conclude Spera – è arrivato per ognuno il momento di assumersi le proprie responsabilità”.

Roma, 02 marzo 2022.

