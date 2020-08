(AGENPARL) – sab 01 agosto 2020 EX ILVA: LABRIOLA (FI), “MATTARELLA FACCIA SENTIRE LA SUA VOCE”

“Nell’intervista odierna al secolo XIX, Patuanelli ha fatto emergere tutta la distanza e la poca conoscenza sul dossier ArcelorMittal. Senza incontri istituzionali il ministro ha deciso arbitrariamente di cambiare l’accordo del 4marzo, tra l’altro non ancora reso pubblico, proponendo una decarbonizzazione totale da realizzare in 5 o 6 anni e abbandonando l’idea dell’idrogeno perché ci vogliono 15 anni per realizzarla ma al contempo poi indicandola come necessaria alternativa produttiva che bisogna pensare per l’area pugliese.

Insomma, di un altro ministro e di cose dette senza un senso sul dramma che sta vivendo Taranto non se ne sentiva proprio il bisogno.

La realtà è che il Governo Conte non ha idea di cosa fare dell’ExIlva,un dossier mai seguito seriamente, e ha solo creato una incertezza normativa spaventosa, tanto è vero che per le sigle sindacali l’unico accordo valido è quello di settembre 2018 perché è l’unico che conoscono ad oggi. Intanto gli imprenditori e i lavoratori dell’indotto vivono un momento di enorme difficoltà pur vantando crediti per 150 milioni nei confronti dello Stato. Il Governo adesso propone di acquistare delle quote di ArcelorMittal ma siamo certi che a novembre ci sarà ancora uno stabilimento? Se l’esecutivo è incapace a rilanciare l’ex Ilva e vuole chiudere il siderurgico, non perda più tempo prezioso perché l’azienda ridotta a un lumicino, smantellata, ferma per il 70%, senza manutenzione è un pericolo per i lavoratori e per i cittadini. Il Presidente Mattarella faccia sentire la sua voce su una questione che sta assumendo contorni grotteschi e assurdi per la città di Taranto, per la siderurgia italiana e per l’intera economia del Mezzogiorno e dell’Italia.” Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

