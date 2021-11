(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 EX ILVA, LABRIOLA (FI): “CONDIVISIBILI PREOCCUPAZIONI CONFINDUSTRIA TARANTO. SUBITO TAVOLO CONFRONTO”

“Le preoccupazioni di Confindustria Taranto sul futuro del siderurgico sono condivisibili. Nulla trapela sul piano industriale e al momento, poco o nulla è cambiato rispetto al passato, dalla cassa integrazione ai mancati pagamenti alle imprese dell’indotto locale, alle risposte sul fronte ambientale e sanitario. Confido nel presidente del Consiglio Draghi e nel ministro Giorgetti: quello che occorre fare è mettersi in ascolto di un territorio massacrato e disilluso dalle tante troppe promesse. Per questo, come deputata pugliese, mi attiverò affinché il ministro Giorgetti convochi quanto prima al ministero tutti gli attori della partita, l’indotto, i sindacati e Confindustria locale. Serve un tavolo di confronto urgente affinché non si perda questa nuova occasione in vista anche delle ingenti risorse del Pnrr”.

Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

