Roma, Settembre

Settembre

Comunicato Stampa

Dichiarazione

del S

Ex Ilva: Riaprire subito il confronto con il coinvolgimento

Come

Fim, Fiom e Uil

m oggi

amo chiesto

nuovamente

un incontro al Mise e ad Acciaierie

d’Italia per far ripartire il confronto sulle sorti del polo siderurgico.

abbiamo ancora avuto ult

eriore occasione d

i aggiornamento sulla vertenza, che tiene col fiato

sospeso complessivamente

tra l’intero gruppo Acciaierie d’Italia, Ilva in Amministrazione

Straordinaria e aziende dell’Indotto e dell’Appalto

oltre 20mila famiglie dei lavoratori.

indispensabili, per riuscire a fare chiarezza e fissare le tappe del rilancio del polo siderurgico di

Taranto e di tutto il gruppo.

Riteniamo che la ridefinizione in atto tra

i nuovi soci

to e ArcelorMittal

del nuovo

piano industriale ci debba coinvolgere sin dalle battute iniziali.

aggiungono Benaglia e D’Alò

piano industriale.

Come rappresentanti dei lavoratori, inoltre, non possiamo assistere al fatto che

ammortizzatori sociali e scelte industriali di investimento vadano avanti in maniera divergente e

ammortizzatori sociali, stanno facendo e soprattutto dobbiamo limitarli per fare in modo che la

stagione importante sull’acciaio sia colta molto più pienamente a pa

rtire da questi

mesi del 2021 da

parte del nuovo gruppo.

seria e soprattutto auspichiamo che finalmente il sindacato venga coinvolto sulla costruzione e sulla

defini

zione degli investimenti sostenibili, delle scel

te occupazionali e del futuro di questo gruppo.

