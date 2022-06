(AGENPARL) – ven 03 giugno 2022 Ex Centrale del Latte, disponibili 26 nuovi parcheggi nell’area tra viale Grappa e via Medici

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Centrale del Latte prosegue l’apertura delle zone destinate alla sosta. In questi giorni sono stati resi disponibili 26 stalli in prossimità della chiesa del Cuore Immacolato di Maria, tra viale Grappa e via Medici.

La sosta massima consentita è di 90 minuti, tutti i giorni dalle 8 alle 20, con disco orario.

Sono presenti anche un parcheggio per persone con disabilità e degli stalli per biciclette.

Altri 20 posti sono disponibili da fine maggio in corrispondenza dell’area tra via Medici e via Mentana, vicino alla palazzina dove sarà trasferita la guardia medica dell’Ulss.

