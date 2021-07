(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Estimados conciudadanos y amigos de Italia

La Embajada de Italia ha estado realizando varios eventos culturales durante este verano, para celebrar el Legado Italiano en República Dominicana, como también para resaltar los lazos que unen Italia y la Republica Dominicana, por si se han perdido de alguno de ellos, les invitamos a visualizarlos en nuestra plataforma de Youtube.

Gentili connazionali e amici dell’Italia

L’Ambasciata d’Italia ha promosso una serie di eventi culturali nel corso dell’estate per celebrare l’eredità italiana nella Repubblica Dominicana, nonché per evidenziare i legami che uniscono l’Italia e la Repubblica Dominicana, qualora ve ne foste persi qualcuno, vi invitiamo a visionarli sulla nostra piattaforma Youtube.

Exposiciones disponibles en el Museo de las Casas Reales hasta el 31 de Julio/ Mostre disponibili fino al 31 luglio al Museo de las Casas Reales

Recorrido virtual de la exposición en el Museo de las Casas Reales [https://youtu.be/vUqo5DRZtkM](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=bcb36e3a72&e=0a08d43594)

Eventos Pasados y disponibles online / Eventi disponibili online

Intervista al fotografo Andrea Vierucci sobre las imágenes tomadas de los lugares de proveniencia de algunos personajes del libro [https://www.youtube.com/watch?v=yFO54jmrudU&t=20s](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=80e6aa6a77&e=0a08d43594)

Tour Virtuale [https://youtu.be/UssN_8bttTc](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=f956eb6c60&e=0a08d43594)

12.05.Webinar: El Neoclásico y Guido a través del Palacio Nacional del Arq. Jesús D’Alessando. UNIBE [https://youtu.be/Bo_bxDiTYVI](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=e82754fc32&e=0a08d43594)

Lanzamiento del libro “El Legado Italiano en la República Dominicana: Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad” y Media Tours

Cortometraggio di Vierucci L’eredità italiana nella Repubblica Dominicana [https://www.youtube.com/watch?v=IJtCMYBeZX8&t=110s](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=22c2cc31ed&e=0a08d43594)

Cortometraggio di Vierucci in spagnolo [https://www.youtube.com/watch?v=vk3PQr4Fl5M&t=63s](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=b1a4388c2f&e=0a08d43594)

Próximos eventos:

Miércoles 11 de agosto a las 10.00am en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

Inauguración de la exposición “Güelfos y gibelinos fugitivos: Dante y Opicino, viajeros de lo fantástico”

En conmemoración a los 700 años desde la muerte de Dante Alighieri y en homenaje a la figura de Opicino de Canistris (1296-1353).

Esta exposición, un recorrido del arte de Pavia, Italia, por Santo Domingo, estará abierta al público hasta el 4 de septiembre en el 3er nivel de la BNPHU en la Plaza de la Cultura

Es un proyecto de Gabriele Albanesi, presentado por la Escuela Cívica de Arte [Ar.Vi.Ma](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=14b81e7190&e=0a08d43594) (Artes Visuales Marabelli) de Pavía.

Durante esta ceremonia de apertura de la muestra, se realizará también el acta de puesta en circulación de los títulos:

– “Orizzonte” de Alessandra Angelini (libro de artista)

– “El Legado Italiano en República Dominicana. Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad” (a cura del Embajador Andrea Canepari)

– “Italianos en la República Dominicana. Historias y aventura de viejos amigos” (álbum de historietas

—————————————————————

Desde el 2 de agosto hasta el 12 de septiembre tendremos en Ágora Mall la exposición sobre el libro “El Legado Italiano en República Dominicana. Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad” (a cura del Embajador Andrea Canepari). Hora y modalidad de apertura pendientes.

—————————————————————

En el mes de Septiembre en la Universidad Autonoma de Santo Domingo y sus Recintos estaremos presentando las exposiciones:

“El Legado Italiano en República Dominicana. Historia, Arquitectura, Economía y Sociedad” (a cura del Embajador Andrea Canepari)

“Güelfos y gibelinos fugitivos: Dante y Opicino, viajeros de lo fantástico”

Lugar y fechas por confirmar

—————————————————————

Prossimi Eventi:

Mercoledì 11 agosto alle 10.00 presso la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Inaugurazione della mostra “Guelfi e ghibellini fuggitivi: Dante e Opicino, viaggiatori del fantastico”.

In commemorazione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri e in omaggio alla figura di Opicino de Canistris (1296-1353).

Questa mostra, un viaggio d’arte da Pavia, Italia, attraverso Santo Domingo, sarà aperta al pubblico fino al 4 settembre al terzo livello del BNPHU nella Plaza de la Cultura.

È un progetto di Gabriele Albanesi, presentato dalla Civica Scuola d’Arte [Ar.Vi.Ma](https://esteri.us20.list-manage.com/track/click?u=037118bd6175c04b6696cdfe7&id=9a9cc94650&e=0a08d43594) (Marabelli Visual Arts) di Pavia.

Durante la cerimonia di apertura della mostra, ci sarà anche un atto di circolazione dei titoli:

– “Orizzonte” di Alessandra Angelini (libro d’artista).

– “L’Eredità Italiana nella Repubblica Dominicana. Storia, Architettura, Economia e Società”(a cura dell’ambasciatore Andrea Canepari)

– “Italiani nella Repubblica Dominicana. Storie e avventure di vecchi amici” ( fumetti)

—————————————————————

Dal 2 agosto al 12 settembre si terrà nel centro commerciale Ágora la mostra sul libro “L’Eredità Italiana nella Repubblica Dominicana. Storia, Architettura, Economia e Società”(a cura dell’ambasciatore Andrea Canepari). Orario e modalità di apertura in corso.

—————————————————————

Nel mese di settembre presso l’Universidad Autonoma de Santo Domingo e i suoi campus presenteremo le mostre:

“L’Eredità Italiana nella Repubblica Dominicana. Storia, Architettura, Economia e Società” (a cura dell’Ambasciatore Andrea Canepari).

“Guelfi e ghibellini fuggitivi: Dante e Opicino, viaggiatori del fantastico”.

Luogo e date da confermare

🔊 Listen to this