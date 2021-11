(AGENPARL) – dom 07 novembre 2021 Evento su Riforma fiscale di CAF Cia | SAVE THE DATE

“Al Centro della Riforma – Un fisco più equo per persone e comunità”

Evento di CAF Cia 8 novembre a Roma ore 15

(c/o Sheraton Hotel Parco dei Medici)

La riforma fiscale è il grande tema di dibattito pubblico dei prossimi mesi. CAF Cia, la rete dei centri di assistenza fiscale afferente a Cia Agricoltori italiani, ha organizzato un evento pubblico con ospiti istituzionali e politici per discutere di temi fiscali, della riforma e della rivoluzione dell’assegno unico.

Partecipano: Elena Bonetti – Ministra della Famiglia |Dino Scanavino – Presidente CIA |Maria Cecilia Guerra – Sottosegretaria Ministero dell’Economia e delle Finanze |Luigi Marattin – Presidente VI Commissione Finanze Camera dei Deputati | Ernesto Maria Ruffini – Direttore Agenzia delle Entrate |Maurizio Scaccia – Direttore CAF Cia | Massimo Bagnoli – Responsabile Fiscale Cia | Alessandro Mastrocinque – Presidente CAF Cia.

Modera l’incontro il giornalista Paolo Poggio, RaiNews.

L’evento potrà essere seguito anche in streaming, sia su Facebook, sia sulla pagina Youtube di CAF Cia; https://www.youtube.com/c/CafciaItalia.

Appuntamento presso lo Sheraton Hotel Parco dei Medici,

Roma, 7 novembre 2021

I colleghi che vorranno partecipare possono contattare:

