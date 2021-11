(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

15-11-2021

[EVENTO “Librorum”](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sesto-evento-%E2%80%9Clibrorum%E2%80%9D-17-novembre-2021-ore-18-30)

[con Cristiana Muscardini, Ex-Deputata al Parlamento Europeo](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/sesto-evento-%E2%80%9Clibrorum%E2%80%9D-17-novembre-2021-ore-18-30)

Mercoledì 17 novembre 2021 dalle ore 18.30 alle 19.45, l'[Associazione degli Ex Deputati del Parlamento europeo (FMA)](https://www.formermembers.eu/) in collaborazione con l[’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia](https://www.europarl.europa.eu/italy) organizza il [sesto evento virtuale LIBRORUM](https://www.formermembers.eu/event/i-nostri-domiciliari-by-cristiana-muscardini/). Dopo il successo delle cinque precedenti edizioni, grazie a graditi interventi di personalità – come gli Ex Presidenti del Parlamento europeo José María Gil-Robles ed Enrique Barón Crespo, e l’ex europarlamentare Astrid Lulling – sarà la volta dell’On Cristiana Muscardini, con il suo nuovo libro “I nostri domiciliari”, che sarà presentata dalla Vicepresidente della FMA [Monica Baldi](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/2131/MONICA+STEFANIA_BALDI/history/4) e dal Consigliere del Direttivo FMA [Pier Antonio Panzeri](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28365/PIER+ANTONIO_PANZERI/history/8)

“I nostri domiciliari nasce con l’intento di impedire che si perda la memoria e con la speranza che dagli errori si possa imparare. Nel libro si trovano, per tutti giorni dal 10 marzo al 2 luglio 2020, lungo tutto il periodo del lockdown italiano, i dati e le notizie della maggior parte dei paesi colpiti dalla pandemia, contagi, decessi, dichiarazioni di scienziati e uomini di governo. Errori, omissioni, speranze e delusioni che giorno per giorno i cittadini si trovavano ad affrontare. Dalla pandemia non si esce da soli e non basteranno vaccini e cure se non saremo capaci di ripensare il nostro sistema di sviluppo proteggendo l’ecosistema e facendo tornare la politica a prevalere sulla finanza. Dobbiamo abbandonare il delirio di onnipotenza che aveva convinto molti, troppi, di essere indistruttibili.” [Cristiana Muscardini](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/1073/CRISTIANA_MUSCARDINI/history/7).

Avere una visione più ampia come fatto da Cristiana Muscardini, può aiutarci a capire meglio la reazione della società, con uno sguardo al futuro.

Cliccare [QUI](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj49YeNUKGWSLomKnHFb4MLBwRrz8KhookZNS-IaLSJ74–g/viewform) Per partecipare all’evento

L’evento sarà trasmesso sulla pagina [Facebook dell’FMA](https://www.facebook.com/EuroparlFMA) e sarà disponibile l’interpretazione in inglese, italiano e francese.

Maurizio MOLINARI

Responsabile Media del Parlamento europeo in Italia

Alberto D'ARGENZIO

Addetto Stampa – ROMA

Valentina PARASECOLO

Addetta Stampa – MILANO

