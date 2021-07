(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

28-07-2021

[ARS PACE PER L’EUROPA](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/ars-pace-per-l%E2%80%99europa)

Assisi – Sabato 31 luglio dalle ore 16.00

[]Sabato 31 luglio 2021 ad Assisi, Ars Pace e Assisi Suono Sacro, in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia, organizzano l’evento “Ars Pace per l’Europa”.

Tra gli ospiti: il vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo, il presidente della Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo Antonio Tajani, l’europarlamentare Domènec Ruiz Devesa, la vicepresidente di European Parliament Former Members Association e promotrice dell’iniziativa Monica Baldi e l’ex presidente del Parlamento europeo Enrique Barón Crespo.

La giornata intende promuovere il contributo attivo dei diversi settori della società civile nella [“Conferenza sul futuro dell’Europa”,](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/conferenza-sul-futuro-dell-europa) il grande esercizio di partecipazione democratica che fino al prossimo anno raccoglierà idee e proposte dei cittadini sull’Unione europea. Vuole inoltre incoraggiare il dialogo fra i giovani europei attraverso il linguaggio universale di Pace nella Cultura, Arte e Musica.

A partire dalle 16 sono previsti: l’inaugurazione dell’esposizione del quadro “Un colpo alle civiltà”, dell’artista basca [Sofia Gandarias](https://www.gandarias.es/en/), un panel sulla Conferenza sul futuro dell’Europa e un concerto finale intorno ai temi della pace e della solidarietà.

[Qui](https://www.europarl.europa.eu/italy/resource/static/files/import/assisi_31_luglio/assisi-31-luglio-locandina.pdf) il programma completo

l’evento sarà visibile in streaming, in diretta sui social e in differita su Youtube, dei canali di Ars Pace:

Instagram: https://www.instagram.com/ars.pace/?hl=fr – @ars.pace

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGCObPYPoRUVnB514vgO8rQ

