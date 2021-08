(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Eventi nei quartieri, incontri e laboratori sulla Vicenza che fu e teatro per bambini

Appuntamento con Ardea sabato 21 e poi il 28 agosto anche con lo spettacolo di Ensemble Vicenza Teatro

Incontri alla scoperta della Vicenza del passato e spettacoli teatrali per bambini. Sono le proposte di fine agosto nei quartieri della città offerte dal bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021”, promosso dall’assessorato alla partecipazione.

Appuntamento dunque sabato 21 e 28 agosto con “La città oltre lo sguardo”, incontri esperienziali su alcuni siti artistici di Vicenza organizzati da Ardea, associazione per la didattica museale. L’evento di sabato 21 è intitolato “A cena con Gregorio Magno e Paolo Veronese. Profumi e atmosfere del ‘500”; quello del 28 agosto sarà invece dedicato a “Palazzo Chiericati: da edificio palladiano a residenza aristocratica”.

Per i più piccoli, invece, sabato 28 agosto alle 21, all’anfiteatro di via Baracca (circoscrizione 7), è in programma lo spettacolo “Dov’è nascosto il tesoro del pirata Boccadoro”, organizzato da Theama Teatro con la compagnia Ensemble Vicenza Teatro. Per informazioni: https://www.theama.it/calendario/.

🔊 Listen to this