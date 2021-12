(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Eventi Natalizi a Fiesole 2021 – 2022

Dopo l’interruzione forzata del 2020, il Comune di Fiesole riparte con un calendario di attività rivolte agli adulti e ai bambini, per festeggiare insieme a tutta la cittadinanza le festività natalizie, pur ottemperando alle normative vigenti di contrasto al Covid-19.

Dopo l’accensione dell’albero e del presepe luminoso a Compiobbi a cura della Proloco Valle dell’Arno della settimana scorsa, sabato 4 Dicembre, alle 17,30, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale a Caldine, grazie al sostegno della Fratellanza Popolare Valle del Mugnone e della Sezione soci UniCoop Firenze Nord-Est.

L’ albero di Natale in Piazza Mino e le luminarie di via Gramsci sono realizzati grazie al supporto di Villa San Michele, A Belmond Hotel, mentre l’accensione, alla presenza di Babbo Natale, è prevista per l’8 dicembre alle ore 16,30. La Pro Loco Fiesole ha realizzato gli addobbi in Piazza Mino e in Borgunto.

Gli eventi di Natale proseguono in Biblioteca con due appuntamenti specifici per i più piccoli: letture e racconti natalizi insieme a Babbo Natale

Venerdì 10 Dicembre alle 16,30 presso la Biblioteca di Compiobbi

Sabato 18 Dicembre alle 10,30 presso la Biblioteca di Fiesole.

Queste iniziative sono organizzate con il contributo della Biblioteca, della Misericordia di Fiesole e della Misericordia di Pontassieve, sezione di Compiobbi.

Tornano anche i concorsi “la letterina più bella”, “Presepi sotto l’albero”, rivolto ai bambini fino a 15 anni e “Presepi d’Autore” per gli Adulti.

Le letterine potranno essere imbucate fino al primo di gennaio, nelle cassette speciali situate a Caldine, Fiesole e Compiobbi.

I presepi potranno essere consegnati il 22 dicembre, alle 17,00, presso la Sala del Basolato. Sarà anche l’occasione per ascoltare e cantare insieme ai Ragazzi eccezionali e Gruppo vocale Girasole, di Girasole Associazione Culturale Fiesole.

Per concludere gli eventi natalizi, giovedì 6 gennaio alle ore 17,30 nella Sala del Basolato, il Sindaco premierà i vincitori dei concorsi.

L’Amministrazione Comunale ringrazia le varie Associazioni e la Società Villa San Michele, A Belmond Hotel per aver contribuito alla realizzazione delle iniziative natalizie.

Fiesole, 3 dicembre 2021

