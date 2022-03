(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Grazie sin da ora della collaborazione ed un cordiale saluto.

Noale, Marzo Donna 2022

5 marzo 2022 – eVenti diVersi per la Giornata Internazionale della Donna

Sabato 5 marzo, alle 20.45, nella sala S. Giorgio, la Città di Noale, Assessorato alle Pari Opportunità, presenta lo spettacolo “eVenti diVersi”, un format multimediale, creato da Sergio Trapanotto in occasione della Fiera delle Parole, per presentare versi e artwork dal suo libro DiVersi, insieme a sue canzoni, eseguite live dai “Punto Nemo”.

Nello spettacolo si susseguono artwork sullo schermo, lettura di versi, canzoni dal vivo dei “punto nemo”: Lietta Traversi (voce), Ivano Meola (sax), Alberto Bombarelli (chitarra), Mirco Contini (tastiere), Adolfo Iovino (basso) e Sergio Trapanotto (percussioni). Presentazione e letture sono a cura di Sara Zanferrari e Valerio Bottin.

I temi sono stati scelti appositamente per la “Giornata internazionale della donna”. Oltre ai versi dell’autore sono in programma testi di note artiste come Emily Dickinson, Sarah Kane e Jenny Holzer, messi in forma di canzoni originali per i “Punto Nemo”.

Alla fine dello spettacolo troverete in omaggio i segnalibri con gli haiku illustrati dall’autore stesso.

Prenotazione consigliata

Ingresso gratuito con green pass fino ad esaurimento posti in sala

