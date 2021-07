(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

GLI EVENTI A RICCIONE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DAL 2 AL 8 AGOSTO

Radio Deejay continua ad animare l’estate riccionese con [Deejay On Stage](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021), il contest musicale che porta sul palco di piazzale Roma tanti giovani artisti emergenti fino alla finale in programma il 21 agosto. Le serate condotte da Rudy Zerby, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani e lo staff della Radio si confermano tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico, grazie agli ospiti speciali apprezzati in Italia e all’estero. Dopo il debutto del 30 luglio, gli eventi proseguono il 4 agosto con due tra i protagonisti del rap italiano, i Sottotono e Rkomi.Il 6 agosto, è la volta della Musica leggerissima del duo siciliano Colapesce e Dimartino e di un’artista sorprendente e interessante, Francesca Michielin. La sera successiva,il 7 agosto, ospite del palco di piazzale Roma è Tancredi, il cantante che si è fatto conoscere al grande pubblico conquistando la scuola di Amici 20. Nella stessa serata anche i The Kolors, una band affezionata al palcoscenico riccionese, e la voce inconfondibile di Michele Bravi. Radio Deejay a Riccione è anche Play Deejay, la palestra a cielo aperto che dal lunedì al sabato, dalle 6:30 e dalle 17:45 invita alle giornate di allenamenti di ogni tipo, tra cui yoga, pilates, functional training, cardio tone, fit moving, cycling e tanto altro. Tutte le informazioni per accedere alle serate di piazzale Roma e ai corsi di Play Deejay alla pagina dedicata [Deejay On Stage 2021](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021).

La prima settimana di agosto è caratterizzata da interessanti appuntamenti culturali che spaziano tra musica, libri, letture e incontri con gli autori:

Lunedì 2 agosto (Castello degli Agolanti ore 18:30), ultimo appuntamento della rassegna dai[Cori al cuore](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=650afd6c65c75af3ae16cde1d20e9882/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdai-cori-al-cuore-2), con il Coro giovanile Città di Schio, vincitore del concorso corale Riccione 2021, a cui sarà assegnato il premio in questa importante occasione. In chiusura, esibizione del Coro femminile Farthan di Marzabotto che riunisce vocalità creative della Valle del Reno e propone brani del cd di prossima uscita. Dirigono i due cori rispettivamente Stefania Lanaro e Elide Melchioni, entrambe membri delle commissioni artistiche delle associazioni regionali del Veneto e dell’Emilia-Romagna, con una lunga attività concertistica all’attivo.

Mercoledì 4 agosto, nel giardino di Villa Lodi Fé, tornano gli incontri di [Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fé](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=08369eabe37d9a4650ea5e4193b0a775/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvieni-al-mercoledi-a-villa-lodi-fe)?, la rassegna dedicata alle grandi figure della storia e ai protagonisti dell’arte, a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Alle ore 21, l’appuntamento è con Città di terra e di mare, una serata dedicata alle note musicali e poetiche, con la poesia di Loris Ferri e la chitarra di Alessandro Buccioletti.

– Mercoledì 4 agosto (ore 18:30) con Il gatto che viaggiava in vaporetto di Stefano Medas

– Giovedì 5 agosto (ore 18:30) con Sigismondo e Isotta. Una storia d’amore di Maria Cristina Maselli, il libro che narra la tormentata relazione, ambientata nel 1437, tra il ventenne signore di Rimini e di Fano e la giovanissima fanciulla. Alla serata partecipa Davide Rondoni.

– Sabato 7 agosto (ore 18:30) La ricca prima settimana di agosto termina con la raccolta di poesie Sirene, di Ivonne Mussoni, voci e parole dal Festival Parco Poesia.

Mercoledì 4 agosto, all’Arena Riccione (viale Lazio, 8 ore 21:30) è in programma [Medea, la maga d’Oriente](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=ad7cf675b75ec526531fb8d562c9f68a/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmedea-la-maga-d-oriente-lettura-scenica-da-euripide-all-arena-riccione), la lettura scenica da Euripide interpretata da Silvio Castiglioni, un classico riproposto nella sua essenza e accompagnato dalle sonorità contemporanee di Gianmaria Gamberini e dai disegni minimalisti di Georgia Galanti.

Il calendario della settimana propone anche altri appuntamenti che scandiscono i mesi del palinsesto estivo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti cliccando sui singoli titoli linkati alle pagine dedicate del Riccione.it:

LE MOSTRE

[Cabine! Cabine!](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=e7411ab25d5b98078c7dd4b05837b727/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcabine-cabine) – mostra fotografica dall’album dei ricordi dei bagnini, a Villa Mussolini

[Riccione, il mio mare](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=f19983bc89e684e0db1c7601df7c1521/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-il-mio-mare-esposizione-fotografica-di-monica-baldi) – mostra fotografica dedicata ai paesaggi marini presso la Biblioteca comunale

[L’estate dell’arte in Villa Franceschi. L’amor che move il sole e l’altre stelle. Omaggio a Dante](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=48e5a716ee9b7529e4512c4b099de825/69cs/5n8n/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fl-estate-dell-arte-in-villa-franceschi-l-amor-che-move-il-sole-e-l-altre-stelle-omaggio-a-dante) – mostra di pittura e scultura a Villa Franceschi

GLI APPUNTAMENTI PENSATI PER I PIÙ PICCOLl

🔊 Listen to this