EVENT CALENDAR: IEEE CSR 2021: 2021 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CYBER SECURITY AND RESILIENCE

(AGENPARL) – WORLD WIDE, dom 15 novembre 2020

Maryline Laurent, Institut Mines-Télécom, Télécom SudParis (FR)

Heejo Lee, Korea University (KR)

Gabriele Lenzini, University of Luxembourg (LU)

Shujun Li, University of Surrey (UK)

Fudong Li, University of Portsmouth (UK)

Konstantinos Limniotis, Hellenic Data Protection Authority (GR)

Jianyi Lin, Khalifa University (AE)

Igor Linkov, USACE-Carnegie Mellon University (US)

Rongxing Lu, University of New Brunswick (CA)

Suryadipta Majumdar, University at Albany (US)

Evangelos Markatos, Foundation for Research and Technology (GR)

Stefano Marrone, University of Campania (IT)

Fabio Martinelli, IIT-CNR (IT)

Fiammetta Marulli, University of Campania (IT)

Hamid Mcheick, University of Quebec at Chicoutimi (CA)

Alessio Merlo, Università di Genova (IT)

Héctor Migallón, Miguel Hernández University (ES)

Mohamed Mosbah, LaBRI / Bordeaux University (FR)

Thomas Moyer, University of North Carolina Charlotte (US)

Maurizio Naldi, LUMSA Università Maria SS. Assunta di Roma (IT)

Konstantinos Ntemos, University of Athens (GR)

Jason Nurse, University of Kent (UK)

Sergio Nunes, ISEG – School of Economics and Management (PT)

Sebastian Pape, Goethe University Frankfurt (DE)

Miguel Pardal, Universidade de Lisboa (PT)

Constantinos Patsakis, University of Piraeus (GR)

Gerardo Pelosi, Politecnico di Milano (IT)

Adamantinti Peratikou, Open University of Cyprus (CY)

Paolo Prinetto, Politecnico di Torino (IT)

Karen Renaud, Abertay University (UK)

Theodoros Rokkas, inCITES s.r.l. (LU)

Scott Routi, University of Tennessee (US)

Marco Rufino, Logos Research and Innovation (IT)

Giovanni Sansavini, ETH Zurich (CH)

Panagiotis Sarigiannidis, University of West Macedonia (GR)

Stavros Shiaeles, University of Portsmouth (UK)

Paria Shirani, Concordia University (CA)

Spiros Skiadopoulos, University of Peloponnese (GR)

Nicolas Sklavos, University of Patras (GR)

Daniel Slamanig, Austrian Institute of Technology (AT)

Agusti Solanas, Rovira i Virgili University (ES)

Leonel Sousa, Technical University of Lisbon (PT)

Stavros Stavrou, Open University of Cyprus (CY)

Theo Tryfonas, University of Bristol (UK)

Christos Tryfonopoulos, University of Peloponnese (GR)

Costas Vassilakis, University of Peloponnese (GR)

Ding Wang, Nankai University (CN)

Christos Xenakis, University of Piraeus (GR)

Fish Wang, Arizona State University (US)

Stefano Zanero, Politecnico di Milano (IT)

Yuexin Zhang, Swinburne University of Technology (AU)

André Zúquete, University of Aveiro (PT)

Fonte/Source: https://www.ieee-csr.org