mer 28 luglio 2021 EUTANASIA. BONAFONI (POP): SOTTOSCRITTO REFERENDUM PROMOSSO DA RADICALI

“Oggi sono stata a piazza Vittorio con il capolista di ‘Roma Futura’ Giovanni Caudo e la deputata di FacciamoECO Rossella Muroni per sottoscrivere il referendum sull’eutanasia legale promosso dai Radicali, per dare il mio contributo doveroso a una lotta che ha l’obiettivo di garantire a tutte e tutti il diritto di essere ‘liberi fino alla fine’. L’Italia, infatti, è ancora indietro rispetto alla possibilità di scelta sulla propria fine perché manca una legge sul suicidio assistito, che invece in molti Paesi d’Europa e del mondo già allevia le sofferenze di persone in condizioni di salute gravi o irreversibili. Il referendum rappresenta l’opportunità per il nostro Paese di mettersi al passo su temi non più rimandabili, che saranno al centro di quella Capitale dei diritti che con la lista ecologista, femminista ed egualitaria ‘Roma Futura’ intendiamo costruire con il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Al tavolo ho anche sottoscritto le proposte di delibera di iniziativa popolare per Roma Democratica e Roma Antiproibizionista promosse dai Radicali di Roma, la cui adesione alla lista ‘Roma Futura’ aggiunge un ulteriore tassello al campo largo del centrosinistra che intendiamo rappresentare, includendo realtà politiche, civiche e sociali in un cammino irregolare che vuole fare la differenza ed essere la sorpresa delle amministrative d’autunno”.

Così in una nota la presidente di POP idee in Movimento e consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni.

