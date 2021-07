(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 L’Italiadi Francesco Aluffi accede alla semifinale dalla porta principale grazie al successo per 10-2 suIsraeleche certifica il percorso netto (4-0) diItalia Baseball U-18dopo la prima fase dell’Europeo di categoria. Adesso ad attendereSamuele Gamberini- protagonista di un triplo, un fuoricampo, una base su ball ed un totale di 4 punti battuti a casa – e compagni sarà una giornata di riposo, venerdì 9 luglio, che gliazzurrinisfrutteranno per ricaricare le batterie in vista della fase finale del torneo. Il nome della prossima avversaria uscirà dalla partita di domani sera traGermaniaeSpagna, appaiate in testa al gruppo B. L’unica cosa certa al momento è che Italia Baseball si giocherà l’accesso alla finale sabato 10 luglio alle ore 20.

Il pregio delle grandi squadre è quello di far sembrare tutto semplice. È questo che l’Italia ha fatto contro Israele. Gli azzurrini hanno giocato sapendo che con una vittoria avrebbero vinto aritmeticamente il gruppo A, avanzando in semifinale da prima della classe, eppure non hanno risentito della pressione ed hanno mantenuto il sangue freddo in tutti i (pochi) momenti potenzialmente critici della partita. Come nel primo inning, quando un tiro leggermente fuori misura da parte dell’interbaseTommaso Naniha messo in base il leadoff israelianoKai Friesem(inning poi chiuso con un doppio gioco 3-6-1 ed un groundout 5-3), oppure nel quarto inning, dove un paio di errori ed una base su ball diFrancesco Gabbari- aggiunto al roster alla vigilia del campionato – ha permesso a Israele di riempire le basi. L’Italia, conGabbari(4IP, 3H, 2R, ER, 3BB, 3K) sul monte, ne esce con un solo punto subito (base su ball aUri Shani) proteggendo un risultato costruito dall’attacco nei primi tre inning contro il partenteIvri Margoline la sua difesa, colpevole di quattro errori nei primi tre attacchi. Se nel primo inning Israele ha fallito l’opportunità di aprire la partita con un punto non sfruttando a dovere un errore azzurro, l’Italia ancora una volta in questa 31esima edizione del Campionato Europeo di Baseball si è dimostrata più cinica e nel primo inningWilliam Wongè stato capace di arrivare a casa su una linea a destra diSamuele Brunoche arriva poi in terza base su un regalo dell’esterno destro. L’Italia colpisce ancora nel terzo inning prendendo il largo con un totale di quattro punti che portano le firme diSamuele Gamberini(triplo che spinge a casa Wong),Samuele Bruno(singolo) e diEnrico BuineTommaso Adorniche corrono a casa su una serie di pasticci difensivi di Israele per il parziale di 5-0.

Subito il primo punto forzato con la base ball a Shani, l’Italia torna a fare la voce grossa: una valida diNicholas Bertoldied un errore del seconda base avversario apparecchiano la tavola perSamuele Gamberini, che sparecchia velocemente con un potente swing che vale il primo fuoricampo italiano di questo Europeo, uscito ben oltre l’esterno sinistro.

Israele torna a minacciareFrancesco Gabbari(uscito senza eliminati e con due uomini in base) e l’Italia nel quinto inning, ma il suo sostitutoVincenzo Bruno- nonostante una base su ball che riempie le basi – ne esce con due strikeout permettendo soltanto un punto su out produttivo diBobrov. La squadra ospite ci riprova ancora nel sesto mettendo due uomini in base, ma ancora una volta la difesa azzurra si mette in mostra con lo stesso Vincenzo Bruno che fa partire un doppio gioco sulla rimbalzante centrale diKai Friesemponendo fine alla ripresa. I ragazzi di Aluffi invece non danno l’impressione di volersi fermare e prima guadagnano tre basi su ball, poi segnano i punti del 10-2 su una battuta lungo linea di sinistra daTommaso Giacomini, entrato ad inizio gara a difendere il piatto di casa base al posto di Samuele Bruno. La partita termina con la prestazione diFrancesco Cappuccini, salito sul monte per gli ultimi tre out che consentono all’Italia di chiudere con il quarto successo consecutivo.

Risultati giovedì 8 luglio 2021:

Gruppo A: Francia – Regno dei Paesi Bassi 7-11; Italia – Israele 10-2

Riposa: Lituania

Gruppo B: Repubblica Ceca – Austria 10-6

Riposano: Spagna e Germania

Classifica:

Gruppo A: Italia (4 vinte – 0 perse), 1.000; Regno dei Paesi Bassi (2-1), .667; Francia e Israele (1-2), .333; Lituania (0-3), .000.

Gruppo B: Spagna e Germania (2 vinte – 0 perse), 1.000; Austria e Repubblica Ceca (0-2), .000.

Così in campo venerdì 9 luglio:

Gruppo A: Regno dei Paesi Bassi – Lituania; Israele – Francia

Riposa: Italia

Gruppo B: Spagna – Germania

Riposano: Austria e Repubblica Ceca

Foto orizzontale: Samuele Bruno (64) segna e viene accolto da Tommaso Nanii (57) e da Enrico Buin (65). (Credit: Lynx Productions)

Foto verticale: Vincenzo Bruno in azione sul monte di lancio (Credit: Lynx Productions)

