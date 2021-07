(AGENPARL) – mar 06 luglio 2021 Le prestazioni offensive diFederico RiccieWilliam WongaiutanoItalia Baseballa piegare, non senza difficoltà, laFrancia, sconfitta al debutto per[13-6](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-18-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83775). L’Italia U-18 mantiene così il primato nelgruppo Aalla vigilia dell’importante match di domani, mercoledì 7 luglio (ore 20), a Macerata contro ilRegno dei Paesi Bassi, che oggi ha osservato un turno di riposo.

A Montegranaro, sotto un sole concente, gli azzurrini di Francesco Aluffi bissano il successo contro la Lituania fermando laFranciacon il risultato di[13-6](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-u-18-european-baseball-championship/schedule-and-results/box-score/83775). Decisivo ai fini del risultato finale il primo inning, che ha visto l’Italia segnare un totale di sette punti portando in battuta un undici battitori. Tutto è iniziato con una rimbalzante diFederico Ricciche tradisce il terza basePierre Doatregalando un singolo al leadoff in divisa bianca. L’azzurro ruba subito la seconda base e poi va a punto su un triplo diWilliam Wongche scavalca l’esterno centro. Il momento è proficuo per le mazze di casa che proseguono l’opera con la volata di sacrificio diSamuele Gamberinie i problemi del partente avversarioFirmin Hassed, rilevato daLucas Kemachedopo una serie di lanci pazzi e basi su ball. L’emorragia per la Francia però non si ferma perché anche il nuovo entrato comincia male con un lancio pazzo che manda a casaBuinper il provvisorio 4-0 e le basi su ball nei confronti diAlessio LolloeTommaso Naniproprio prima di una doppia rubata seconda-casa ad opera di Lollo e diTommaso Adorni. L’inning non finisce prima di un doppio da due punti diFederico Riccimentre lo strikeout su Samuele Gamberini chiude l’inning.

LaFranciaperò non si arrende e nella parte alta del secondo inning recupera quattro punti (triplo da tre punti diMathis Nayrale singolo diKylian Bamberger) contro unRiccardo Nepoti(3IP, 3H, 4ER, 3BB, 3K) non nella migliore delle sue giornate. La difesa aiuta con l’asse Bertoldi-Wong-Lollo che confezione gli ultimi due out. L’Italia torna tra le basi tra terzo e quarto inning, senza però riuscire a far del male a Kemache, ben protetto dai suoi difensori. A tremare è invece l’Italia, nonostante l’ingresso diAlessandro Ercolani, appena tornato dalla Florida. Il prospetto dei Pittsburgh Pirates comincia con il piede sbagliato nel quarto inning, beffato due volte su una battuta diThomas Demory, che arriva in base su una rimbalzante che scivola prima sotto lo stesso Ercolani, poi sotto l’interbase Federico Ricci. Quindi passa in baseMathis Nayraldopo aver tirato un lancio pazzo ed è vittima di una doppia rubata sul lancio che ha portato al primo dei tre strikeout nell’inning. Gli ultimi due (suArthus BidauteMathias Meurant) arrivano dopo una valida al centro diJoseph Toubeaux, che vale il 7-5.

L’Italia prova a mordere nella parte bassa del quarto, dove si libera di Kemache (sostituito daValentin Blanc-Jouvan), ma lo fa solo in parte arrivando a casa conTommaso Adornisu lancio pazzo soltanto dopo una eliminazione a casa base suEnrico Buin, messo in trappola dal terza base transalpino bravo a difendere e giocare una rimbalzante diAlessio Lollo. Ercolani ha chiuso l’inning precedente con 36 lanci, tocca quindi aDiego Lucianidifendere il monte di lancio, non senza difficoltà che portano al sesto punto francese su lancio pazzo che precede uno strikeout suBambergerche pone fine alla ripresa trovando un boato da parte del dugout di casa.

Le cose migliorano all’approssimarsi della fine della partita: nella parte bassa del quinto l’Italia riprende il punto perso ancora con la premiata dittaFederico Ricci-William Wong(7 valide e 5 punti battuti a casa in due), poiDiego Luciani(2IP, ER, 2BB, 2K) lancia un perfetto sesto inning che regala ulteriore fiducia alla panchina azzurra. Infatti, al cambio campo,Tommaso Adornibattezza il nuovo entratoKenny Espositocon un singolo mentreAlessio Lolloconquista una base su ball in cinque lanci. Proprio il prima base italiano è protagonista della giocata del giorno, riuscendo a tramutare un possibile errore di baserunning in un colpo di genio:Lollotenta una rubata anticipata. Esposito se ne accorge e sembra fatta per la trappola. Nella trappola però ci cade la difesa francese: il corridore azzurro Lollo si ferma a metà distanza tra prima e seconda mandando in tilt i difensori che lasciano sguarnita la seconda base facilitando, oltre alla corsa a casa da parte di Adorni, anche l’arrivo in seconda di Lollo, spostato in terza daBertoldie mandato a casa daFederico Ricci. È la fine per la Francia che subisce altri due punti con la quarta valida diWonge quella diSamuele Gamberiniche pongono di fatto fine alla partita chiusa daFrancesco Cappuccini, subentrato a Luciani con due out ed altrettanti uomini in base.

Risultati martedì 6 luglio 2021:

Gruppo A: Lituania – Israele 1-14 (5°); Italia – Francia 13-6

(riposa: Regno dei Paesi Bassi)

Gruppo B: Germania – Austria 12-2 (6°)

(riposano: Spagna e Repubblica Ceca)

Classifica:

Gruppo A: Italia (2 vinte – 0 perse), 1.000; Regno dei Paesi Bassi (1-0); Israele (1-1), .500; Lituania (0-2) e Francia (0-1), .000.

Gruppo B: Germania (2 vinte – 0 perse) e Spagna (1-0), 1.000; Repubblica Ceca (0-1) e Austria (0-2), .000.

Così in campo mercoledì 7 luglio:

Gruppo A: Francia – Lituania; Regno dei Paesi Bassi – Italia

(riposa: Israele)

Gruppo B: Spagna – Repubblica Ceca

(riposano: Austria e Germania)

