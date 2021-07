(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 L’Italiaparte bene, dimostra di saper soffrire e di non conoscere il significato del verbo mollare. Lo fa vincendo per7-5contro una forte e mai domaSpagna. Un risultato che vale l’accesso allafinaledi EuroBaseball U-18 e la qualificazione alMondiale U-18in programma nel mese di settembre aBradentoneSarasota(Florida, USA). La nazionale azzurra contenderà l’oro continentale alRegno dei Paesi Bassi- nazionale detentrice del titolo -domenica 11 luglioalle ore17sul campo diMacerata.

Nonostante la complicata uscita di martedì 6 luglio contro la Francia, Francesco Aluffi conferma la fiducia inAlessandro Ercolani, designandolo come lanciatore partente per la sfida di semifinale. Il prospetto azzurro, attualmente nelle minor dei Pittsburgh Pirates, si rende protagonista di una prestazione migliore rispetto alla precedente lasciando il monte con un eliminato nel terzo inning. Il lanciatore, lo scorso anno nel massimo campionato italiano con la divisa del San Marino, si rende subito protagonista di tre strikeout nel primo inning (al netto di una base ball ed un singolo che comunque non creano difficoltà particolari alla difesa azzurra) ed altri due per chiudere la parte alta del secondo dove una incertezza del terza baseWilliams Wongsu bunt diLluis Badeñasha permesso alla selezione spagnola di riempire le basi.

Se l’Italia ha scelto Ercolani, la Spagna si è affidata al partente mancinoJunior Bonilla. Francesco Aluffi ha così pensato di concedere un giorno di riposo in più aNicholas Bertoldi, rinunciando al guanto del terza base friulano in favore di più profondità nel lineup conFrancisco Morontain seconda base eWilliams Wongspostato nuovamente in terza dopo la positiva esperienza maturata nell'”hot corner” durante la partita vinta contro il Regno dei Paesi Bassi. La squadra italiana ha colpito subito alla prima occasione nella parte bassa del primo inning: il leadoffFederico Riccilavora di disciplina nel box e guadagna una base su ball spostandosi addirittura in terza su errore difensivo commesso dal seconda base spagnolo Badeñas su una battuta di Wong. A far pagare caro l’errore ci pensaSamuele Gamberini, che spinge a casa Ricci con un singolo che termina nell’esterno sinistro. La difesa spagnola rialza la testa e pone fine all’inning lavorando due out suSamuele BrunoeFrancisco Moronta, ma nel secondo inning l’Italia prova la fuga con tre punti, due arrivati su un lancio pazzo contestato dalla panchina spagnola (che chiede la chiamata di foul sul tentativo di check swing di Tommaso Adorni) ed ancora con un singolo di Samuele Gamberini, che rafforza la leadership nella categoria dei punti battuti a casa (12).

La partita è però lontana dal finire: dopo aver cominciato la terza ripresa eliminando il primo battitoreJesus Montaño, Ercolani concede due basi su ball aFrancisco DiazeMarc Rodriguez, lasciando il monte aDiego Luciani. L’avventura del lanciatore in divisa bianca dura però solamente un out su quattro battitori (due basi su ball, un singolo ed un totale di due punti fatti entrare) affrontati, rimpiazzato daEnrico Buindopo una base su ball. Il lanciatore veneto sale sul monte passando dall’esterno centro, coperto adesso daAlessio Lollocon Samuele Bruno che lascia il ruolo di battitore designato per prendere possesso dell’esterno sinistro. La mossa, che vede l’Italia rinunciare al battitore designato, paga bene almeno nell’immediato, perché Buin salva i suoi compagni lasciando a zero le mazze spagnole fino al quinto inning, dove riempie le basi concedendo un punto, con due out, su una chiamata di balk arrivata pochi lanci prima del secondo strikeout dell’inning e terzo della sua partita.

Dopo l’ottimo inizio, le mazze italiane soffrono i lanci del rilievoJorge Mairal(entrato con due eliminati nel secondo inning) che dal suo ingresso in campo riesce ad eliminare nove su tredici battitori affrontati prima della base ball conquistata daAlessio Lolloe dell’infield single battuto daTommaso Adorniche serve a riempire le basi in favore diFederico Ricci, il quale resta fermo su un lancio pazzo favorendo il provvisorio 5-3 azzurro prima di finire strikeout cinque lanci più tardi per l’ultimo out del quinto inning. Il giocatore azzurro si riscatta immediatamente in difesa, effettuando il primo out del sesto inning strappando gli applausi della tribuna del “Comunale” di Macerata difendendo una complicata rimbalzante diAnderson Zambrano. La Spagna però non molla: i singoli diMontaño(che ruba immediatamente la seconda) eDiazmettono in difficoltà Buin ancor prima del punto del 5-4 entrato su un tiro errato da parte del ricevitoreFrancesco Segretonel tentativo di arginare una rubata in seconda diFrancisco Diaz, spinto poi a casa per il pareggio da una volata di sacrificio diMarc Rodriguez. La giornata sul monte di Buin termina con il singolo di Yeral Mesa. Il dugout azzurro lancia alloraEdoardo Zingarelli, che chiude l’inning in quattro lanci.

Nuove emozioni al cambio campo:Williams Wongcolpisce un singolo da leadoff e viene sostituito tra le basi daNicholas Bertoldi, sacrificato poi in seconda da una battuta di Gamberini. Questa volta ad andare in bambola è la Spagna: una rimbalzante diSamuele Brunosull’interbase dà l’impressione di potersi diventare out di routine, invece si trasforma in corridori agli angoli ed un out grazie all’errore di tiro dell’interbase. La Spagna chiama allora il lanciatoreJimenezma la situazione non migliora: un bunt diFrancisco Morontamanda ulteriormente in crisi la difesa spagnola e l’Italia ne approfitta con le corse a casa diGamberinieBrunoche riportano l’Italia avanti di due e mandano in visibilio i tifosi italiani, che spingono con ancor più forza la squadra. L’ultimo inning è trasformato in formalità daEdoardo Zingarelli, che con due strikeout su tre battitori affrontati nella parte alta del settimo si conferma uomo delle salvezze importanti.

Risultati sabato 10 luglio – semifinali:

Germania – Regno dei Paesi Bassi 2-4

Italia – Spagna 7-5

Risultati sabato 10 luglio – finale 5° posto:

Francia – Repubblica Ceca 10-7

Risultati sabato 10 luglio – relegation round:

Austria – Lituania 11-2 (6°)

Classifica relegation round:

Austria e Israele (1-0), 1.000; Lituania (0-2), .000.

Il programma di domenica 11 luglio:

h. 11 (a Macerata)

Germania – Spagna (finale 3° posto)

h. 15 (a Montegranaro)

Israele – Austria (relegation round)

h. 17 (a Macerata)

Italia – Regno dei Paesi Bassi (finale oro)

