(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 Svanisce con le battute di Jesse Velders e Sem Kuijper nella parte alta del settimo inning il sogno del quindicesimo oro continentale di Italia Baseball U-18. Come al solito l’Italia gioca con il cuore e l’orgoglio, ma a vincere, con il risultato di 6-2, è la squadra che ha saputo sfruttare meglio gli episodi a favore: questa volta quella squadra è stata il Regno dei Paesi Bassi.

È stata una partita diversa da quella vinta mercoledì.Riccardo Nepotimostra le sue qualità subito con uno strikeout sul primo battitoreRaydley Legitoe si porta in vantaggio dopo tre lanci suMees Robberseprima di produrre una battuta che il cielo di Macerata nasconde all’esterno centroEnrico Buin, il quale non riesce a leggerne la traiettoria. Una volta trovata, è già troppo tardi. La palla rimbalza e rotola via verso i materassi permettendo aRobbersedi arrivare salvo in terza con un triplo e di andare poi a casa su rimbalzante interna diEmilson Haswell. L’Italia prova a reagire da subito nella parte bassa con un doppio diFrancesco Riccie, con un eliminato, porta i corridori agli angoli grazie ad uno strikeout-lancio pazzo del partenteRick Rizvicsenza però approfittarne. Mentre Riccardo Nepoti concede appena le briciole ai battitori olandesi, l’Italia trova il pari:Tommaso Adorniguadagna la nona base su ball del suo torneo e si sposta prima in seconda su palla mancata, poi in terza su un out produttivo diWong. A cambiare il punteggio sul tabellone è come al solitoSamuele Gamberiniche colpisce un doppio al centro per il suo tredicesimo punto battuto a casa che toglie di mezzo il partente Rick Rizvic, sostituito daStijn van der Schaaf. Gli olandesi colpiscono due singoli nel quarto inning (Mart BlijleveneRaphael Smeenk) maLegitonon sfrutta e l’inning termina con la presa al volo diAdorninell’esterno destro. Due contatti diFrancisco MorontaedEnrico Buinsi trasformano in due singoli: potrebbe essere il momento topico dell’incontro. Così la panchina azzurra, con due eliminati, ordina un bunt aSegretoche esegue, spostando i corridori in zona punto. La sfortuna però si mette in mezzo e su una battuta verso la terza base diAlessio Lollogli orange trovano un doppio gioco con out in terza (Moronta sorpreso fuori base) e quello in prima suLolloche nega all’Italia la possibilità di far del male. Per il quinto inning l’Italia cambia lanciatore con il mancinoEdoardo Uttiniche rileva Riccardo Nepoti concedendo all’attacco olandese solamente due basi su ball prima di chiudere la ripresa con due strikeout suLuca PastoreMart Blijleven. Nella parte bassa l’Italia ci riprova arrivando in base ancora con una base su ball di Adorni (decima base ball, leader del torneo) ma con due out l’Olanda passa in base il pericolosoGamberinied esce dai guai con una linea diSamuele Brunosul guanto del terza baseEmilson Haswell. Uttini lavora anche per due out nel sesto inning due strikeout suMatis CrouwelleSem Kuijper) lasciando il monte aDiego Lucianiche se la cava con il terzo out mentre l’Italia si fa nuovamente pericolosa con due singoli consecutivi battuti daFrancesco SegretoeAlessio Lollo. Ancora una volta però l’Olanda si salva, questa volta con una presa al volo del seconda baseRaphael Smeenksu Adorni.

La partita cambia nella parte alta del settimo:Legitospedisce un lancio di Luciani in profondità nell’esterno destro. Il corridore scivola durante la corsa in seconda ma questo non lo ferma dal raggiungere la terza base. Aluffi corre ai ripari ricorrendo al closerEdoardo Zingarelliche si prende subito cura diMees Robberse, lasciandolo al piatto, per concedere poi una intenzionale adEmilson Haswellper lanciare sul clean-up hitter,Jesse Velders, che al primo lancio trova il pertugio giusto con una rimbalzante che sfila via lungo la linea dell’esterno sinistro per due punti che consegnano il provvisorio 3-1 all’Olanda. Gli orange non perdono il ritmo e proseguono grazie al singolo diLuca Pastore, con due eliminati (strikeout su Mart Blijleven), riempiono le basi con un walk diCrouwelprima di segnare altri tre punti sul doppio diKuijper. L’Italia non vuole arrendersi e riempie le basi con un out (singoli di Wong e Gamberini e colpito rimediato da Samuele Bruno) ma segna soltanto un punto con un lancio divan der Schaafche colpisceEnrico Buinmentre l’ultimo battitore,Francesco Segreto, viene eliminato al volo nell’esterno destro. Possono iniziare i festeggiamenti dell’Olanda, che conquista così il 17esimo oro continentali (il terzo consecutivo) su 31 edizioni, e della rumorosa macchia arancione presente nello spicchio sinistro della tribuna del “Comunale” di Macerata mentrevan der Schaaf(4.1IP, 6H, ER, 2BB, 4K) ottiene la vittorie e viene incoronatoMVPdel Campionato Europeo U-18. Gli altri premi individuali vanno al tedescoPaul Schmitz(miglior lanciatore) ed all’olandeseMart Blijleven(miglior battitore).

Risultati domenica 11 luglio – finale:

Italia – Regno dei Paesi Bassi 2-6

Risultati domenica 11 luglio – finale 3° posto:

Germania – Spagna 10-0 (6°)

Risultati relegation round:

Israele – Austria 9-1

Premi individuali:

Paul Schmitz (GER) miglior lanciatore

Mart Blijleven (NED) miglior battitore

Stijn van der Schaaf (NED) MVP

Foto orizzontale: i giocatori del Regno dei Paesi Bassi posano con il trofeo (Lynx Productions)

Foto verticale: Stijn van der Schaaf (NED) incoronato come MVP della 31esima edizione dell’Europeo di Baseball U-18. A destra Paul Bokern (CEB). Credit: Lynx Productions

