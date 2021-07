(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 Dopo il successo al debutto nell’Europeo di Baseball U-18 contro la Lituania, è il momento di sentire le parole diFrancesco AluffieSamuele Gamberininel post partita:

Italia Baseball ha segnato21 puntibattendo un totale di 16 valide e mostrando aggressività sin da subito: “Quello che ho chiesto alla squadra era di essere aggressivi sui lanci strike, essere selettivi sui ball e cercare di avere un approccio consistente sin dall’inizio”, racconta Aluffi. “Questo era l’obiettivo di giornata e ci siamo riusciti”. Sulle difficoltà affrontate daVincenzo Bruno(3.1IP, H, 4BB, K): “Sicuramente avere la palla in mano nella prima partita non è cosa semplice. Vincenzo Bruno è un ragazzo molto giovane abbiamo scelto questa partita apposta per lui. Lui ha grosse qualità, doveva trovare solo la tranquillità per mantenere il campo in maniera positiva. Devo dire che è riuscito a recuperare quella mancanza di controllo che ha avuto inizialmente un pochino nel secondo inning”. Prossima avversaria della squadra azzurra è laFrancia, che martedì 6 luglio farà il suo debutto dopo il turno di riposo: “Sarà una partita impegnativa”, esordisce il manager della Nazionale Juniores. “Pian piano il gap diminuisce e quindi l’obiettivo sarà quello di essere consistenti come oggi, avremo una buona rotazione sul monte eAlessandro Ercolanida poter utilizzare come rilievo. Sarà una partita molto interessante contro un avversario molto competitivo e l’obiettivo sarà quello di essere aggressivi come oggi”. L’attuale manager della under 18 azzurra di baseball è stato per due stagioni manager proprio a Macerata, conquistando una promozione nel massimo campionato durante la stagione 2019: “Per me è come tornare a casa. Io e la mia famiglia abbiamo trascorso qui due anni indimenticabili e abbiamo tanta malinconia del posto. È un luogo dove ho conquistato una promozione e per me tornare qui è come essere a casa. Poter giocare qui un campionato europeo con la nazionale è emozionante”.

Soddisfatto il capitanoSamuele Gamberini, dietro il piatto nell’esordio azzurro, protagonista di quattro arrivi in base, tra cui due valide e due punti battuti a casa: “È stata sicuramente una buona prova per la nostra squadra. Abbiamo dimostrato un monte di lancio molto solido ed in battuta abbiamo fatto la nostra parte, è stata sicuramente una buona partita. Abbiamo ancora molto da maturare però direi che come inizio è andata bene”. Sul clima che si respira all’interno della clubhouse: “Sicuramente siamo tutti molto eccitati per questa competizione alla quale stiamo partecipando. La prima vittoria è sempre la più bella”.

[ARTICOLO COMPLETO](https://www.fibs.it/it/news/europeo-u-18-lituania-italia-le-voci-dei-protagonisti)

Foto: Il manager di Italia Baseball U-18 Francesco Aluffi e Samuele Gamberini, capitano nonché ricevitore/prima base della nazionale under 18.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this