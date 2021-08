(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Con la conclusione della terza giornata del Campionato Europeo di Baseball U-12, in corso di svolgimento a Mortsel (Belgio) da martedì 10 e fino a sabato 14 agosto, si è conclusa la prima parte del torneo con Repubblica Ceca e Italia per il gruppo A, e Germania e Regno dei Paesi Bassi per il gruppo B che avanzano alle semifinali. Le squadre eliminate cominceranno la lotta per accaparrarsi posizioni di rincalzo. Di seguito risultati e classifiche di giovedì 12 agosto 2021:

Risultati:

Gruppo A: Ungheria – Polonia 20-0 (3°); Italia – Francia 13-0 (5°); Repubblica Ceca – Ungheria 14-4 (5°).

Gruppo B: Lituania – Regno dei Paesi Bassi 0-6 (forfeit); Regno dei Paesi Bassi – Germania 5-22 (5°); Belgio – Austria 0-25 (4°).

Classifica:

Gruppo A: Repubblica Ceca (4 vinte – 0 perse), 1.000; Italia (3-1), .750; Francia (2-2), .500; Ungheria (1-3), .250; Polonia (0-4), .000.

Gruppo B: Germania (4 vinte – 0 perse), 1.000; Regno dei Paesi Bassi (3-1), .750; Austria (2-2), .500; Belgio (1-3), .250; Lituania (0-4), .000.

Il quadro delle semifinali (domani, venerdì 13 agosto):

h. 14.30

Germania – Italia

h. 18

Repubblica Ceca – Regno dei Paesi Bassi

5°-8° posto:

h. 15

Austria – Ungheria

h. 18

Francia – Belgio

